El oficialismo de la Cooperativa Eléctrica Bariloche consiguió la aprobación del balance 2023

La asamblea ordinaria de la CEB que se realizó con un atraso de casi tres meses aprobó ayer por mayoría el último balance, la memoria y el resto de los puntos incluidos en el orden del día, incluida la asignación de resultados y la remuneración de los consejeros.

La asamblea se efectuó en forma virtual, con la validacion del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y a pesar de la oposición de las listas que componen la minoría, cuyos delegados se retiraron luego de perder la votación por el balance, en rechazo de la metodología.

El resultado de la asamblea fue en los hechos un triunfo político para el presidente de la CEB, Carlos Aristegui, y de la lista Blanca, que perdió las elecciones de diciembre por 2 votos, pero igual se aseguró la mayoría de la asamblea, con 37 delegados titulares sobre un total de 77.

El balance había generado fuerte polémica en la instancia previa, porque arrojó un quebranto superior a los 600 millones de pesos y la comisión fiscalizadora firmó un dictamen negativo sobre ese informe, por 2 votos a 1.

Aun así los delegados lo aprobaron por mayoría de 33 votos a 25. En contra se pronunciaron los representantes de las listas Roja, Magenta y Azul. Aristegui rechazó los reproches técnicos y dijo que la pérdida del ejercicio anual fue la que resulta del «ajuste por inflación», pero en el cálculo «histórico» el resultado es «positivo en 600 millones».

Aseguró que la asamblea se cumplió de acuerdo a lo pautado y también -entre otros puntos- terminaron aprobadas las remuneraciones de los integrantes del Concejo, fijadas como un porcentaje del haber del director de Energía, que es un cargo de planta, cuyo salario se ajusta por paritarias.

El presidente señaló que su remuneración actual -el tope de la escala- es actualmente de 1.400.000 pesos y de allí hacia abajo se establecen las remuneraciones del vice, el secretario, la tesorera y los demás cargos directivos. El último vocal titular percibe 900.000 pesos.

Aristegui resaltó que participaron de la fiscalización de la asamblea cuatro veedores del Inaes y otros cuatro de la dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro.

Anticipan la presentación de impugnaciones

El vocal por la lista Roja Alejandro Pozas dijo que hubo muchas irregularidades en las asambleas, que no tuvieron libertad para el uso de la palabra y por eso decidieron retirarse cuando promediaba el cónclave, anticipó que presentarán una impugnación ante los organismos regulatorios, porque consideran que la participación por vía remota tuvo muchas interrupciones y fallas y «no garantizó la democracia».

Señaló que cada delegado tenía 3 minutos para exponer y que a varios de ellos les contestó Aristegui, pero los delegados no podían replicar. Señaló que en las asambleas presenciales eso nunca ocurrió y que tampoco permitieron a los delegados que no hablaban que «ceda minutos» a alguno de sus pares, y también que algunas pantallas estaban en negro y no se podía ver quién participaba.

Cuando se retiraron los críticos, los delegados del oficialismo continuaron sesionando por su cuenta. Aristegui dijo que la participación fue certificada por escribano público y que no hubo ninguna irregularidad, porque en ese caso «el Inaes hubiera dicho algo».

Según el presidente de la CEB, hasta el tratamiento del balance no hubo problemas y los delegados opositores se retiraron porque «no lograron su cometido y salió votado distinto a como ellos querían». Señaló que el problema, si lo hubo, es «que algunos no quieren cumplir las normas» y sostuvo que la metodología con intervenciones de tres minutos «fue acordada previamente por la totalidad del Consejo».