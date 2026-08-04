Soledad Silveyra reveló que padece trocanteritis tras una fuerte caída: “No hay una solución”

Soledad Silveyra reveló que atraviesa un complicado momento de salud como consecuencia de una trocanteritis, una lesión que sufrió tras una fuerte caída ocurrida hace seis meses. La actriz contó que el dolor persiste y reconoció que, pese a los tratamientos, todavía no encuentra una solución definitiva para recuperarse.

En diálogo con Mirtha Legrand en La noche de Mirtha Legrand (El Trece), la protagonista de Quién es quién se sinceró sobre la dolencia que afecta su vida cotidiana.

“No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis”, reconoció.

Luego explicó cómo comenzó el problema: “Hace seis meses que estoy con esto. Yo vuelvo de un spa en Punta del Este y me caigo, me tropiezo con una valija. Caí de cola y me pegué un golpe que me rompió la sexta lumbar”.

Qué es la trocanteritis y cuáles son sus síntomas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la trocanteritis es una inflamación de los tendones que se insertan en la parte lateral de la cadera. Esta afección suele provocar dolor al caminar, subir escaleras, permanecer mucho tiempo de pie o acostarse sobre el lado afectado.

Aunque la lesión le generó un intenso dolor, Silveyra decidió continuar con sus compromisos laborales y siguió presentándose en la obra Quién es quién, que protagonizaba junto al fallecido Luis Brandoni.

“Hice diez funciones quebrada”

La actriz recordó que continuó trabajando a pesar de la lesión y recién frenó cuando el dolor se volvió insoportable.

“Hice la función durante 10 días quebrada”, reveló.

Y agregó: “Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable. Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía”.

Silveyra también recordó que, poco después, el espectáculo debió suspenderse debido al accidente que sufrió Luis Brandoni, quien falleció tiempo después.

“O sea que la alegría enorme que me queda de Quién es quién es que la obra se levantó por Solita, no por Beto, que es el que venía flojito”, comentó con humor y emoción.

Al recordarlo, no dudó en dedicarle un sentido elogio: “Qué maravilla de actor”.

Cómo sigue la recuperación de Soledad Silveyra

La actriz explicó que continúa con distintos tratamientos para aliviar el dolor, aunque reconoció que la evolución es lenta.

“Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo. Lo que pasa es que me duele mucho, justo en la cadera. Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Entonces, es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas”, señaló.

Finalmente, expresó su frustración por no encontrar una solución definitiva y confesó cuánto extraña volver a trabajar.

“No hay una solución. Me dicen que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad… Viste cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, ‘caminá aunque te duela’, pero es que no puedo. Espero estar trabajando en el verano, extraño horrores a la gente, cómo se extraña…”, concluyó.