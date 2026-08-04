Nico Vázquez fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura: el emotivo mensaje que compartió

La Legislatura Porteña distinguió al actor Nico Vázquez como Personalidad Destacada de la Cultura en reconocimiento a su extensa trayectoria en la televisión y el teatro. La ceremonia se realizó este lunes en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y reunió a numerosas figuras del espectáculo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue impulsada por el diputado Sebastián Nagata, quien destacó que el respaldo del público es el mayor reflejo del éxito alcanzado por el actor a lo largo de su carrera.

“Es un momento muy grato hacer esta distinción, tan merecida para alguien que viene trabajando y remando hace treinta años en una carrera tan espectacular. El mejor indicador de lo que es la carrera de Nico es que la gente lo elige”, expresó el legislador al abrir el acto.

Más de tres décadas de trayectoria y el reconocimiento de sus colegas

El homenaje puso en valor los más de 30 años de carrera de Vázquez y contó con la presencia de importantes referentes del mundo artístico, entre ellos Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Benjamín Rojas, Benjamín Amadeo, Mercedes Oviedo, Belu Lucius y la pareja del actor, Dai Fernández.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez tras recibir la distinción

Luego del acto, Nico Vázquez compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el reconocimiento y el cariño del público que lo acompaña desde hace años.

“Demasiado emocionado para seguir escribiendo sobre lo que viví hoy. Me siento profundamente honrado por este reconocimiento. Se me vinieron los 30 años de carrera encima. Mucha emoción. Las imágenes hablan por sí solas”, escribió.

El actor también dedicó unas palabras a su familia, amigos y seres queridos.

“Poder compartir este momento con mi familia, mis amigos y las personas que más amo lo hace todavía más especial. Me siento muy querido y me hacen muy feliz. Ese es mi mayor éxito. Soy un bendecido”, expresó.

Para cerrar, agradeció especialmente al público que lo sigue tanto en el teatro como en cada uno de sus proyectos.

“Hoy solo quiero disfrutar el aquí y ahora y agradecer. Y aprovecho de corazón para agradecer al público que me acompaña con tanto amor y fidelidad en cada paso que doy. Gracias de corazón”, concluyó.

El mensaje de Dai Fernández

Entre los cientos de saludos que recibió el actor en redes sociales, uno de los más emotivos fue el de su pareja, Dai Fernández, quien celebró el reconocimiento con una sentida dedicatoria.

“Felices y bendecidos los que tenemos la suerte de conocerte y compartir este presente y esta felicidad inmensa con vos. Lo merecés todo. Te admiro, te abrazo y celebro tu alegría en este día tan especial. Te amo”, escribió.