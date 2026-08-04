Qué dice el horóscopo de hoy martes 4 de agosto: las predicciones en el amor y la fortuna

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tendrás la impresión de no avanzar en tu trabajo atrasado, sin importar a qué velocidad trabajes. Calma, es sólo una impresión. Amor: Te invadirá la creatividad para poder mejorar tus relaciones con tu pareja. Encontrarás mil y una formas de decirle que la quieres. Riqueza: Buscarás consejos en las personas equivocadas. Sé muy cauto a la hora de elegir a quién preguntar. Bienestar: El pasado es inamovible, representa todos aquellos escollos vividos y lecciones aprendidas. No sufras por él, acéptalo y valóralo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde. Amor: Tanto en el noviazgo como en el matrimonio la unión de la pareja saldrá fortalecida y desaparecerán el temor y las dudas. Riqueza: El conocimiento intelectual no es la única arma con la que debes contar, utiliza también la astucia para alcanzar tus metas. Bienestar: No te brindes a alguien enteramente antes de estar totalmente seguro de sus sentimientos hacia ti. Sé cauto pero no caigas en la paranoia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte como eres. Relájate y trata de disfrutar. Amor: Las intrigas, los celos y las discordias serán causales de alejamientos en la pareja. Es tiempo de solucionarlos y evitarlos. Riqueza: No pienses que por haber llegado a la cima no te quedan cosas para aprender. Cultiva tu intelecto para futuras oportunidades. Bienestar: Recuerda que existen cosas que no poseen valor material alguno en la vida, así que no le des a lo material mayor atención de la que se merece.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Jornada negativa en la que te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo. Amor: Es importante que establezcas los límites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en pleitos. Riqueza: Sentirás latente la presión de no cometer errores en una jornada tan importante como la de hoy. Da lo mejor y estarás bien. Bienestar: No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza y todo marchará sobre ruedas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores. Amor: Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al límite. Riqueza: No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado. Bienestar: Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán. Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta de que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo. Riqueza: Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante. Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. Amor: Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar. Riqueza: La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza. Bienestar: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral. Amor: La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Debes ser medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente. Riqueza: No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tómate un segundo, respira hondo y abócate completamente a él. Bienestar: La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. No puede ser exigida.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral. Amor: Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti. Riqueza: Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos. Bienestar: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Finalmente lograrás ver la luz luego de una noche que llegó a parecer perpetua. Ahora podrás empezar a reconstruir tu vida. Amor: Hoy te invadirá la desesperación al ver que resulta imposible dialogar con tu pareja. Busca comunicarte de otras maneras. Riqueza: No trates de adelantar en un día todo el trabajo atrasado de la semana. Esto te llevará a la fatiga temprana. Bienestar: El crecimiento personal es algo que se debe mantener en todo instante de nuestra vida. Nunca creas que eres lo mejor que puedes llegar a ser.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Es el inicio de un ciclo propicio para la belleza. Amor: Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas. Riqueza: No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante. Acepta las consecuencias de tus actos. Bienestar: Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Pasarás momentos inolvidables.