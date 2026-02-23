El riesgo de desabastecimiento de medicamentos por atrasos de las obras sociales podría afectar a la región

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió sobre un posible desabastecimiento de medicamentos en caso de que no se regularicen los pagos a las farmacias por parte de las obras sociales y las prepagas antes de que finalice febrero.

“Puede darse una situación de emergencia prestacional y sanitaria si esto no se resuelve. Por eso, la urgencia de resolver los pagos atrasados. Hay que garantizar la atención del paciente para que acceda a sus medicamentos, sin interrupciones”, indicó Gómez en diálogo a diario RÍO NEGRO.

Explicó que hoy, “la cadena de pagos está desfasada. Las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías, pero los financiadores –obras sociales y prepagas– mantienen atrasos significativos. Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“.

Si bien la situación se extiende a todas las obras sociales y prepagas, el mayor impacto se produce en PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados ya que concentra “más de cinco millones de afiliados en todo el país”.

“Desde 2018, el convenio de PAMI tiene un cronograma de pagos muy preciso y hace más de un año que no se respeta -aunque nunca se había interrumpido-. Hoy ya tienen cuatro prestaciones adeudadas. Y esta semana se vencen dos. Hacen pagos parciales y nosotros todas las semanas debemos abonar a las droguerías”, dijo Gómez.

Gómez indicó que esta situación de atraso en el pago ocurre desde hace tiempo. Y con la mayoría de las obras sociales y prepagas. “Hay una cadena de comercialización: nosotros compramos medicamentos y los pagamos a los 15 días, pero recibimos los pagos de las obras sociales con plazos más extensos. Esto se va agravando. Las farmacias sostienen todo con financiamiento propio, pero llega un momento en que esto se interrumpe”, acotó, al tiempo que comentó que hoy, muchas farmacias “tienen sus cuentas con las droguerías cortadas y no acceden a medicamentos”.

Insistió en la necesidad de una solución “más amplia y de base para poder garantizar el acceso a los medicamentos y la continuidad de los tratamientos”.

¿Qué alegan las obras sociales y las prepagas respecto a los atrasos? “Dicen que tienen problemas de presupuesto. Lo cierto es que las farmacias somos el último eslabón de la cadena y mientras podemos, se hace esta financiación, pero llega un momento en que esto supera la capacidad. Esto lo padecen todas las farmacias del país”, manifestó.

La situación en Río Negro

La farmacéutica Viviana Álvarez, del Tribunal de Ética del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, dijo que la provincia no es ajena a esta situación. “Y es aun peor que Buenos Aires porque allá no necesitan tener tanto stock de medicamentos como nosotros por la distancia. Además, las obras sociales nos aplican los mismos descuentos y nosotros tenemos gastos más elevados por la zona fría. El gas y la luz son más caros”, recalcó al tiempo que acotó que “los Ingresos Brutos son de 1,5% en Capital Federal; mientras que en Río Negro alcanzan el 5%”.