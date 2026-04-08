El SMN en alerta: denuncian un recorte de más de 200 empleados y convocan a paro

Sede central del SMN en CABA, en cese de actividades por la posible ola de despidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa un paro con cese de actividades en su sede central con asamblea permanente. La medida responde a un posible recorte de 240 trabajadores, equivalente a cerca del 30% del personal, como parte del plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Según pudo saber Infobae, el conflicto se vincula con un plan de despidos que sería formalizado antes del viernes La nómina incluiría personal de estaciones meteorológicas y de la sede central.

Posibles despidos en el SMN: cómo impacta el ajuste en el servicio nacional

La denuncia fue realizada por trabajadores del organismo, quienes indicaron que la lista alcanzaría a 130 empleados en estaciones del país y 110 en la sede porteña. El listado sería elevado al ministerio de Defensa por pedido del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

“Una decisión de tal magnitud representa una reducción de más del 30% de la totalidad del personal civil del organismo, lo que pone en riesgo actividades aeronáuticas y agropecuarias, así como la vida y los bienes de todos los argentinos”, señalaron en un comunicado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El SMN requiere una planta mínima de 1.200 empleados, pero actualmente cuenta con 980, de los cuales 780 son civiles. “Luego de la entrega de esta lista que incluye 240 personas en actividad, más 31 jubilables, quedarían un total de 540 empleados civiles en el organismo”, detallaron.

Fuentes del organismo indicaron que continúan negociaciones entre las áreas involucradas para “minimizar al máximo posible el impacto”.

El historial de recortes en el SMN durante los últimos años

En declaraciones a Urbana Play, la meteoróloga Ana Saralegui, delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el SMN, advirtió: “vamos a tener un pronóstico más débil y alertas tempranas más débiles”. Y agregó: “La población va a estar complicada”.

A mediados de marzo, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) ya había advertido sobre un “plan de modernización” que incluía digitalización de tareas y revisión de la dotación. Desde el ministerio de Defensa habían confirmado ese proceso, aunque negaron despidos en ese momento.

ATE declaró el estado de alerta por la “amenaza de despidos”. La dirigente Silvina Romano sostuvo que el recorte afectaría áreas clave: “Actualmente las autoridades del servicio están negociando cuál va a ser ese número. La preocupación es grande, ya que se cree será del 25% sobre una planta actual de 787 trabajadores y trabajadoras”.

Datos del INDEC indican que en enero de 2026 el SMN tenía 992 empleados, una baja del 15% respecto de noviembre de 2023. Desde el CAM advirtieron que un recorte adicional podría afectar la “red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país”.