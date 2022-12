El sueño de un equipo de futbol infantil de Cipolletti pende de un hilo

La “Vecibanda”, una escuelita de futbol de Cipolletti sueña con participar en un torneo interprovincial que se realizará en Necochea. En marzo comenzaron con los preparativos y a menos de una semana de viajar les avisaron que no contaban con el transporte para viajar.

La ilusión de los niños de la escuela de futbol barrial pende de un hilo, las familias necesitan juntar el dinero necesario para poder alquilar un micro para transportarse a la provincia de Buenos Aires para participar de la SurCup. El monto que requieren para viajar supera los 850 mil pesos, hace días comenzaron una colecta y tienen juntados cerca de 175 mil pesos.

Encontralos en Facebook como «Vecibanda Diez De Enero»

Según relataron los padres de la Vecibanda alguien cercano a la escuela de futbol les había dicho que podía garantizar el transporte para los 32 niños que querían viajar, pero a menos de una semana de viajar les dijo que no existía esa posibilidad. “Fue muy duro comunicarles esto a los chicos, por todo el esfuerzo que realizaron durante el año. No solo hablo de venir a entrenar, si no de ir bien en la escuela, portarse bien en casa, etc.” explicó Carolina, profesora de la escuela de futbol en dialogo con RÍO NEGRO.

Los chicos de la Vecibanda tienen que estar el martes en Necochea para estar listos para la apertura que se realizará el miércoles. Ese día el ex jugador de River Plate, Ariel “Burrito” Ortega hará un partido exhibición. Del torneo participan 200 equipos de 15 provincias argentinas, Panamá, Perú y Chile.

“El hospedaje lo pagamos con lo que trabajamos durante el año, fueron cerca de 800 mil pesos. Ahora necesitamos de la ayuda de la gente para poder viajar y cumplir el sueño de los nenes de la escuelita” remarcó Carolina.

La escuelita de futbol abrió sus puertas hace dos años, en principio eran 15 niños, hoy superan los 200. “Los nenes que vienen a la Vecibanda son del barrio Diez de enero, Los Sauces, Costa Sur, Labraña, Dos de febrero y La Rivera. Sería un orgullo poder viajar, no perdemos las esperanzas” expresó Carolina a RÍO NEGRO.