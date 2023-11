«El techo se está por caer»: alertan por graves problemas edilicios en un centro de salud de Roca

La crítica situación del sistema de salud sigue en agenda. Ahora no es solo la falta de insumos y medicamentos lo que golpea a los centros de salud, sino también la falta de fondos para el adecuado mantenimiento del edificio.

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de barrio Nuevo, es uno de los más importantes y más grande de Roca por la población que abarca. Pero pese a ser el más importante, no pudo salvarse de las fallas edilicias que cada día complican más, arriesgando tanto a los trabajadores como a los pacientes.

Diario RÍO NEGRO realizó una recorrida este martes por la salita barrial que ya es un «minihospital» y en medio de intensas lluvias. Apenas en el ingreso, el techo tenía filtraciones y goteaba.

Según los propios trabajadores, la situación con la falta de mantenimiento comenzó a agravarse con la pandemia, cuando desde el hospital dejaron de brindar los fondos para pagar los arreglos.

«El lunes pasado llegué al centro y el techo era una catarata, resulta que había quedado prendido el tanque y el flotante no cortó el pase de agua», relató la médica Claudia Hardziej.

Detalló que los trabajadores de salud tienen que atender en salas donde no hay calefacción, donde la pared se desmorona por la humedad y un techo que gotea debido a que el tanque de agua, sin importar el arreglo que hagan, rebalsa constantemente.

«Desde la dirección del hospital no hay aporte económico y ahora siempre que se requiere hacer algo tenemos que recurrir al programa Sumar, todo empezó a pasar por ahí hasta cosas de librería», señaló y agregó que llegó a un punto donde le resultó desgastante el tener que pedir constantemente que aseguren cosas que son necesarias para una atención eficaz.

Foto: Alejandro Carnevale

Agregó que hay un calefactor que hace dos años necesita ser cambiado y otro con una pérdida de gas que optaron por no usarlo para no correr el riesgo de que explote, por lo tanto recurren a la calefacción eléctrica.

«Nos robaron un cerco perimetral y cuando pedimos plata para reponerla, nos dijeron que usemos lo de Sumar, ya no hay plata en Sumar», agregó y comentó que el centro no tiene agua caliente y los baños no tienen canillas desde que se las robaron.

La doctora aseguró que todas las problemáticas con las que conviven fueron presentadas al hospital, sin embargo desde la dirección nunca le dan respuestas o soluciones. «El hospital tiene que responsabilizarse y no lo hace».

«¿Cuáles son los deberes que tiene el hospital para los centros de salud? Nosotros no dependemos del municipio como en otros lados, dependemos del hospital de cabecera. Creo que si dependieramos del municipio, estaríamos mejor», expresó.

Falta de personal, otra problemática de salud

Claudia Hardziej indicó que otra problematiza que los afecta es la falta de personal, un recurso primordial a la hora de asegurar la salud pública.

Sostuvo que es necesario sumar más personal de salud ya que no es suficiente con los que hay.

«El tema de la disponibilidad del recurso humano es complejo, no damos a basto», indicó. Deberían ser tres médicos generalistas en Barrio Nuevo y hoy son dos, según indicó.

Ante la falta, los trabajadores de salud en ocasiones tienen que ir rotando según lo demanden desde el hospital ya que el único personal que hay «los utilizan para cubrir otras áreas, incluso cuando no les corresponde».

La médica comentó que otro sector que se transformó en un punto débil de los centros barriales corresponde al área de enfermería ya que los mismos además de ser pocos, rotan cada mes. «No adquieren sentido de pertenencia y esto así no sirve porque hace que no conozcan la población, desconoce la problemática social del barrio».

«A mi me han planteado cubrir otros lugares y yo me niego, esto de andar cubriendo parches no lo hago. No soy parche de nadie», concluyó.