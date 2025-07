El turista brasileño que llega a Bariloche busca nieve y los operadores ofrecen opciones

Familias, parejas, grupos de amigos. Desde hace semanas, la presencia del turismo brasileño en las calles de Bariloche se hace sentir a través del portugués, los carteles en los restaurantes con los valores actualizados del real -la moneda de ese país- y los vuelos directos que llegan al aeropuerto internacional ya no solo desde San Pablo sino desde Porto Alegre y Belo Horizonte.

El turista brasileño es conocido por buscar nieve e insistir con descuentos. Esta temporada invernal, el retraso de las nevadas hizo que los operadores turísticos buscaran seducir a estos visitantes con programas atractivos de nieve fuera de Bariloche.

“Catedral estaba complicado y muchos turistas se quejan porque no pueden hacer culipatín. Y Piedras Blancas en el cerro Otto está cerrado. Por lo general, no dejan de hacer excursiones clásicas como Circuito Chico (con una parada a una cervecería local), Catedral, alguna navegación, pero lo cierto es que están desesperados, buscando nieve”, explicó Sabrina Poinho Sainz de Vicuña, una brasileña radicada en Bariloche responsable de la agencia de turismo Destino Sul.

Esa agencia, por ejemplo, ofrece una excursión por un bosque nevado en el límite con Chile, con guías de montaña donde pueden hacer trineo y traslados al Plateau -la parte más alta- del cerro Perito Moreno, a través de camionetas con orugas, para practicar culipatín.

El bosque nevado en el límite con Chile se volvió uno de los paseos favoritos. Foto: gentileza

«Hay un poco de nieve aunque muy por debajo de la normal. De todos modos, cuando vendemos experiencias en nieve advertimos que estamos en una situación atípica de nieve escasa. Por eso, ofrecemos Nieve al Límite: pasan por La Angostura, almuerzan y en la frontera, van hasta el hito de Chile», indicó y aclaró que es una excursión habilitada por Parques Nacionales ya que es un área protegida. La caminata es de 500 metros, de fácil acceso aunque a veces, tiene más dificultad si la nieve está más blanda. «El turista flashea en este lugar. ¿Quieren nieve? Acá la tienen», dijo.

Otro atractivo son las excursiones nocturnas aunque también debieron ser adaptadas ante la falta de nieve. A los brasileños les encanta recorrer la montaña al atardecer o anochecer en vehículos que varían según las condiciones para dirigirse a refugios donde los espera una propuesta gastronómica. Por lo general son cuatriciclos, Defenders, motos de nieve o 4×4. El valor es de 300 dólares, pero ante la falta de nieve, se promociona a 150 dólares.

«Uno de los refugios tiene 16 lugares por turno. Son tres turnos y todo está lleno. Estas excursiones no son económicas, pero es la experiencia que el público brasileño busca«, acotó.

Este público toma clases privadas de esquí. Foto: gentileza

El público mayoritario de Brasil es el familiar y por lo general, busca hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Esta temporada, sin embargo, los operadores notan un cambio en el comportamiento de este público: antes viajaban por una semana y solían tener actividades todos los días. La estadía se redujo y dejan afuera algunas excursiones. Muchos, además, reservan departamentos céntricos.

«Hay un público clase alta que compra cualquier tipo de excursiones e incluso, toma clases privadas de esquí. Otro grupo de clase media que antes venía y compraba todo, ahora pregunta precios y pide descuentos«, advirtió Poinho Sainz de Vicuña.

Brasileños, en tres generaciones. Foto: gentileza

Con las ventas anticipadas, muchos pidieron la devolución de algunas excursiones por las condiciones climáticas. «Hay gente que reservó, con meses de anticipación, la excursión de moto de nieve, pero tenemos que ser sinceros respecto de la situación. Hoy solo se puede hacer con cuatro por cuatro. Algunos la hacen igual; otros prefieren la moto de nieve y piden la devolución», comentó.

Comentó que el turista brasileño suele hacer posteos constantes en las redes sociales. «Les encanta mostrar a sus amigos, familiares en Brasil dónde están, mostrar el lugar lindo, distinto. Por eso, además de las excursiones clásicas, los llevamos a lugares donde no necesariamente haya mucha gente, mucho movimiento. Les encanta ostentar en las redes, en el Instagram», añadió.

Los brasileños viajan en familia. Foto: gentileza

Dato 220 vuelos conectarán San Pablo, Belo Horizonte y Porto Alegre con el aeropuerto Bariloche, desde mediados de junio hasta los primeros días de septiembre. Latam, Gol, Azul y Aerolíneas Argentinas son las compañías aéreas.

Bariloche, la privilegiada a nivel regional

Bariloche superó el 80% de ocupación en lo que va de la temporada de invierno y es uno de los destinos turísticos con mejor performance.

«De todos modos, no es para celebrar porque, años anteriores, para esta misma fecha, estábamos al 100%. Estamos 20 puntos abajo, pero hay que tener en cuenta la coyuntura. Por lo menos, la ciudad no va a sufrir un golpe tan bravo como otros destinos turísticos vecinos», planteó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche y en este sentido, destacó la posibilidad del cerro Catedral de fabricar nieve técnica, «algo que no es posible en otros centros invernales de Chubut, Río Negro o Neuquén».

Las vacaciones de invierno en Buenos Aires también impactaron positivamente en Bariloche aunque, advierten que el segmento nacional de poco poder adquisitivo todavía analiza si viaja al exterior o se queda en el país. El turista nacional mantiene la tendencia de reservar a último momento.

Culipatín en el cerro Perito Moreno. Foto: gentileza

Respecto a la nevada que cubrió la región cordillerana el lunes pasado, admitió que «sirvió para calmar la ansiedad en términos generales, aunque todavía no alcanza para activar todos los actores de turismo del invierno. Hay trabajadores que aún no fueron convocados, o temporarios hoteleros o de gastronomía».

«Estuvo bueno salir a comunicar el destino en positivo. Si bien no será de forma inmediata, esto se traduce en reservas. De todos modos, no creo que en julio haya variaciones, sí en agosto. Hasta ahora, tenemos un 70% de reservas», afirmó y destacó que en lo que va de la temporada, no se han registrado cancelaciones pese a la falta de nieve.