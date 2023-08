Elecciones PASO 2023: el casino de Roca no respetó la veda y estaba lleno de gente

El casino de Roca anoche no había cerrado sus puertas en incumplimiento de la veda electoral. Foto Juan Thomes.

En estas elecciones PASO 2023, la veda electoral comenzó 48 horas antes de las elecciones y con ciertas restricciones en todo el país, tanto para los candidatos como para la población. Las pautas establecidas tienen por objetivo favorecer la participación y la transparencia en el acto electoral.

Entre las restricciones no se venderán bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado hasta las 21 horas del domingo. Los bares, boliches y restaurantes podrán abrir el sábado, pero tendrán que dejar de vender alcohol a partir de las 20 horas y cerrar sus puertas a las 24 horas. La noche del sábado no habrá espectáculos populares ni al aire libre ni en lugares cerrados. Tampoco se podrá hacer ningún tipo de reunión pública aunque no se refiera al acto electoral.

Pese a ello, el casino de la ciudad, ubicado en calle Tronador al 300, abrió sus puertas en la noche del sábado como de costumbre y pasadas las 00.30 seguía abierto al público. Ante las quejas de los vecinos, inspectores de comercio concurrieron al lugar y constataron la situación.

Según fuentes municipales que confirmaron el hecho había alrededor de cien personas en el lugar haciendo uso de los juegos de azar. Los inspectores procedieron a informar a los responsables del local de la violación a la veda electoral. También dieron intervención a la Comisaría 48 que se presentó con efectivos para asegurar que el desalojo transcurra con normalidad.

Desde el municipio labraron el acta de infracción correspondiente y las más de 100 personas que estaban allí presentes se retiraron en forma pacífica. El lugar quedó totalmente desocupado hacia la 1.30 de la madrugada aproximadamente.