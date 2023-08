Elecciones PASO 2023 en Río Negro: en VIVO, así es la votación provincial

Cuatro meses después de su elección provincial, los rionegrinos están convocados nuevamente hoy a las urnas por el primer turno de la renovación nacional por las PASO 2023, centrada en la definición de candidatos a la presidencia, a la Cámara Baja y el Parlasur. Casi 596 mil electores están habilitados y el nivel de concurrencia conforma un interrogante en si mismo. Las elecciones de abril, que definieron autoridades provinciales y municipales, registraron una asistencia de algo superior al 68%. En lo provincial, seis alianzas o fuerzas participarán hoy por la representación rionegrina, que será la previa de la elección de octubre cuando se elegirán tres diputados y un miembro al Parlasur. Cuatro simplemente deberán superar el umbral del 1,5% de los votos emitidos para participar en las generales del 22 de octubre (unos 4.000 votos). Pero, otras alianzas -Juntos por el Cambio y Frente de Izquierda- tienen compulsas de precandidatos y deberán superar a sus contrincantes internos que le permitirá su paso a las generales.

Ausentismo y «voto bronca», dos factores que agregan incertidumbre al resultado El primer casillero del calendario electoral nacional previsto para 2023 quedará finalmente tildado hoy, cuando se celebren las PASO en todo el país, después de una campaña proselitista que se vio impactada de lleno por hechos de inseguridad registrados en los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A qué hora estarán los primeros resultados de los comicios Desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) se informó, de manera aproximada, el horario en el que se conocerán los primeros resultados de los comicios, que definirán los candidatos que competirán luego en octubre.

Elecciones PASO 2023: quiénes son los candidatos a diputados en Río Negro

Las bancas rionegrinas de la cámara baja que se renovarán este año son las que ocupan Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), y Graciela Landriscini y Pedro Dantas (ambos representantes del Frente de Todos, actualmente denominado Unión por la Patria).

Cerrado el plazo para la presentación de listas, a finales de junio se confirmó que cuatro alianzas y dos partidos irán a las primarias, con competencia interna en dos de esas agrupaciones.

El oficialismo provincial Juntos Somos Río Negro participará de la contienda con una sola lista integrada por Luis Di Giácomo, Julia Fernández y Mariano Lavín como candidatos a Diputados; y Marcelo Szczygol como candidato al Parlasur. No tendrá una cabeza de lista a nivel nacional.

El actual oficialismo nacional, representado en Unión por la Patria, llevará como precandidatos a diputados nacionales en la provincia a Martín Soria, Graciela Landriscini y Marcelo Mango en tanto que por el Parlasur será Alejandra Más.

Juntos por el Cambio lleva dos listas. La Lista A lleva como precandidatos a diputados a Roberto Brusa, Adriana Fenouil y José Acosta y por el Parlasur a Pamela Najul. Los postulantes de la lista B a diputados son Sergio Capozzi, Genoveva Molinari y Jorge Padín en tanto que por el Parlasur es Miguel Martínez.

Dónde voto y cómo consultar el padrón para las PASO 2023

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara a los comicios, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición el padrón definitivo para las elecciones en las que se definirán los candidatos a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado.

Cómo consultar el padrón definitivo para votar en las PASO

La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

Elecciones PASO 2023: qué hacer si no fui a votar

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán este domingo, tal como indicia su nombre, son de carácter obligatorio para los votantes, por lo que aquellos que no asistan a sufragar deberán presentar una justificarlo en la Justicia Electoral o pagar una multa.

La Constitución Nacional establece que en Argentina el voto es obligatorio para todas las personas que tengan entre 18 y 70 años, mientras que los electores de 16 y 17 años, como también los mayores de 70, pueden hacerlo de forma optativa.

En caso de que se esté incluido en el rango de obligatoriedad, de 18 a 70 años, y no se concurra a votar, se deberá solicitar un formulario de justificación ante una autoridad policial el día de la elección y luego presentarlo a la Justicia Electoral, en un plazo máximo de 60 días desde el acto eleccionario.

Por otra parte, los ciudadanos que no hayan votado y no tengan una justificación recibirán una sanción económica y serán incorporados al Registro de Infractores.

Elecciones PASO 2023: cuál es valor de la multa por no ir a votar

Respecto al valor de las multas, si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar $50, si tiene 1 infracción previa será de $100, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los $200.

En tanto, si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de $400, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a $500.

Además, las personas que no paguen la multa por no votar, no podrán realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales.

Uno de los trámites obstruidos puede ser la renovación de un pasaporte o registro de conducir