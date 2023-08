Más pasos, más vida: cuánto ayuda caminar para reducir el riesgo de muerte y potenciar la salud

Si alguna vez te propusiste llegar a la meta de los 10.000 pasos diarios, no sos el único. Como te contamos en esta nota, se trata de un concepto que está muy arraigado en nuestro imaginario, pero que fue ideado por una empresa japonesa que fabricó un contador de pasos llamado Manpo-kei que, traducido, es un juego de palabras que quiere decir «medidor de 10.000 pasos».

Como concepto de marketing, los 10.000 pasos funcionaron de maravilla. Pero con el respaldo científico no le fue tan bien. De hecho, una nueva investigación publicada en el European Journal of Preventive Cardiology acaba de sugerir que caminar al menos 3.967 pasos al día reduce el riesgo de morir por cualquier causa y que unos 2.337 pasos disminuyen el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares —información trascendental, ya que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país—.

Pero los beneficios no se detienen ahí. El metaanálisis que incluyó datos de 226.889 personas de 17 estudios diferentes en todo el mundo encontró que cuanto más se camina, mayores son los beneficios para la salud. En resumen:

– El riesgo de morir por cualquier causa o por enfermedad cardiovascular disminuye significativamente con cada 500 a 1.000 pasos adicionales a los 3.967.

– Por cada aumento de 1.000 pasos al día hay una reducción del 15 % del riesgo de morir por cualquier causa.

– Un aumento de 500 pasos al día se asoció con una reducción del 7 % en la muerte por enfermedad cardiovascular.

Tal como destaca un comunicado de la Sociedad Europea de Cardiología sobre estos hallazgos, la evidencia de que un estilo de vida sedentario puede contribuir a un aumento de las enfermedades cardiovasculares y una vida más corta es realmente fuerte. La actividad física insuficiente afecta a más de una cuarta parte de la población mundial, principalmente mujeres y quienes viven en países de ingresos más altos. En esta línea, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sedentarismo es la cuarta causa de muerte más frecuente en el mundo.

“En un mundo en el que tenemos cada vez más medicamentos avanzados para tratar afecciones específicas como las enfermedades cardiovasculares, creo que siempre debemos enfatizar que los cambios en el estilo de vida, incluida la dieta y el ejercicio, podrían ser al menos tan efectivos, o incluso más efectivos para reducir el riesgo cardiovascular y prolongar la vida”, dijo Maciej Banach, profesor de Cardiología de la Universidad de Medicina de Lodz en Polonia y autor principal del estudio realizado en colaboración con investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

El profesor James Leiper, director médico asociado de la Fundación Británica del Corazón, dijo a The Guardian acerca de los hallazgos: “Esta investigación nos muestra cuán bueno es caminar para nuestra salud. Si los beneficios se presentaran en forma de píldora, los recibiríamos como un medicamento maravilloso. Hacer ejercicio o mantenerse activo puede parecer bastante desalentador si no lo hemos hecho por un tiempo o si nos resulta demasiado difícil encajar en nuestras vidas ocupadas. Lo bueno de caminar es que no requiere equipo o entrenamiento especial, y puede se hacer en casi cualquier lugar”.

Como todo estudio, este tuvo algunas limitaciones. Por ejemplo, que fue observacional y no es capaz de probar una relación causa-efecto sino una correlación (no puede probar que el aumento en el conteo de pasos cause la reducción en el riesgo de muerte), no se midieron los efectos en personas con diferentes enfermedades ni se distinguieron participantes según niveles socioeconómicos, entre otros factores clave.

Así todo, en definitiva, no hace falta pagar caras membresías a gimnasios ni tener destreza en un deporte. Por supuesto, todo esto suma, pero simplemente con caminar ya estamos ganando años de —buena— vida.

Si querés leer más sobre el tema, te dejo esta nota de cómo convertirte en un weekend warrior que, básicamente, se trata de condensar todo el ejercicio semanal en sólo uno o dos días. También esta nota sobre el “yoga de escritorio” con cuatro ejercicios dignos de probar y esta otra que amplía lo que creíamos acerca de los beneficios de la actividad física.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.