Empanadas de canguro: son de Neuquén, están en el Mundial Qatar 2022 y todos aman sus sombreros

Víctor y Tobías son dos neuquinos que viajaron al Mundial Qatar 2022 y llamaron la atención de todos los mundialistas por sus extravagantes sombreros. Fernet, mate, asado y empanadas fueron los alimentos tradicionales de Argentina seleccionados con los que conquistaron las calles qataríes.

Tobías y Víctor son dos amigos de la infancia de Neuquén, quienes decidieron viajar al Mundial de Qatar 2022, pero sin pasar desapercibidos. Viajaron junto a dos tíos de Tobías, su padre y un amigo más.

«La idea fue de Tobías, el ya había ido a Rusia y había llevado el sombrero del mate«, comentó Víctor, y tras esa idea se le ocurrió mandar a hacer uno para cada uno del grupo, pero tuvieron algunos percances.

El apasionado del futbol comentó que eran cinco sombreros, pero uno de Dulce de Leche se quedó en el avión. «Ese me tocaba mí, pero en el avión de ida la azafata me lo cambio del lugar y bajé apurado porque me sentía mal y me lo olvidé», contó. «Una lástima porque estaba muy bueno», agregó.

«Es impresionante el furor que han causado los sombreros, no lo podemos creer», manifestó el futbolero. Relató que en el ultimo partido, desde la bajada del subte que se pusieron los gorros hasta el estadio tardaron tres horas porque la gente quería fotos.

El grupo tuvo que sacarse los sombreros antes de entrar al estadio porque no los dejaban avanzar. «Nos pedían fotos en todos los idiomas y nos entrevistaron más de 15 programas de televisión, es alucinante», expresó.

Para el partido contra Australia, Víctor llevaba empanadas de canguro, y para el partido contra Países Bajos, queso holandés, pero todavía no tiene claro de que serán las empanadas de mañana. «He visto un par de comidas croatas pero las llego a nombrar y no las conoce nadie, van a ser «empanadas de croata» nomás», comentó riéndose.

Sin entrada para la final, esperan que alguien los ayude

Víctor comentó que llegaron a Qatar con cinco entradas para partidos, octavos, cuartos y semis, y otras dos «de yapa» donde vieron Francia-Inglaterra y Portugal-Suiza, pero no tienen para la final. «Vamos a ver si podemos seguir y conseguir», comentó.

El fanático comentó que mañana tendrán una entrevista y esperan que les den una mano con alguna entrada.

También desean conocer al «Huevo» Acuña, el lateral de la Selección que es de Zapala, «queremos conocerlo, que nos conozca», mencionó Víctor.

«Mañana se va a saber el resultado pero estamos esperanzados por la final», confió. «Queremos conseguir alguna entrada mas allá de que Argentina llegue o no«, afirmó.

Víctor transmitió sus buenas energías para el partido de mañana. «Dios quiera que nos vaya bien, que no suframos como el otro día porque casi me muero», declaró. «Las emociones en la cancha bajan y suben a cada rato. Lloré veinte veces, pasas por todo y acá es hermoso, la mejor decisión de mi vida«, aseguró.