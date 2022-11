La relación entre Taylor Swift y Messi en el Mundial Qatar 2022

Taylor Swift y Lionel Messi comenzaron a ser tendencia en las redes sociales en octubre, cuando la cantautora estadounidese sacó su último disco «Midnights» y el capitán de la selección Argentina empezaba a preparase para el Mundial Qatar 2022. Pero estas últimas semanas las redes sociales se vieron colmadas de videos que involucraban a ambos. Enterate cuál es la relación.

Ambas figuras reconocidas mundialmente han sido tendencia mucho tiempo por sus logros individuales, sin embargo, cuando comenzó el Mundial Qatar 2022 eso cambió. Su popularidad captó la atención de muchos cuando se difundieron videos en los que los dos eran protagonistas.

El Mundial Qatar 2022 comenzó el 20 de noviembre, pero no fue hasta el primer partido de la Selección Argentina, donde perdió 2 a 1 contra Arabia Saudita, cuando aquellas fanáticas de Messi y Taylor Swift originaron la nueva tendencia.

Los videos que involucran a los dos íconos mundiales surgen de la pelea que le ha dado tanto la Selección como el 10 de Argentina a las Copas Mundiales. Desde 2006 Leo lucha cada cuatro años por ganar el Mundial, sueño que todavía no ha cumplido.

A partir de las batallas indiscutidas por triunfar, las «swifties» (fanaticas de Taylor Swift) han hecho videos con canciones de la artista que reflejan los mejores momentos del equipo argentino, en concordancia con la letra de la canción.

«Karma», «You’re on your own, kid» y «Change» son algunas de las canciones utilizadas. La primera habla sobre sentirse realmente feliz y orgulloso de cómo es tu vida y que se debe ser una recompensa por hacer las cosas bien.

La segunda sobre le está hablando a una versión antigua de sí misma, donde repasa un poco las luchas en su adolescencia, y al final reflexiona que puede lograr y conseguir lo que sea.

La última canción habla sobre las batallas y fracasos que se pasa en la vida, pero que todo eso «va a cambiar». Que la tenacidad y la fe finalmente dará sus frutos.