En 10 fotos | Así se vivió el día 1 de la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores este viernes
La Municipalidad confirmó la presencia de más de 30 food trucks y 170 stands de emprendedores. Mirá las imágenes que capturó Diario RÍO NEGRO.
La ciudad de Neuquén se prepara para un fin de semana largo con una fusión de eventos: una nueva edición de la feria más grande, Neuquén Emprende, y la Confluencia de Sabores. Esta dupla festiva ofrecerá una nutrida agenda de actividades culturales, propuestas gastronómicas y una amplia vitrina para los emprendedores locales durante dos jornadas de disfrute.
El evento se lleva a cabo en el Parque Jaime de Nevares, ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, en el sector extramuros de la ex Unidad Penitenciaria U9.
Esta edición especial del festival fue organizada con motivo del Día de la Madre y en el marco de la campaña Octubre Rosa. La feria abrirá sus puertas al público a partir de las 17:00 horas y se extenderá hasta las 23:00. Para el viernes 10, la programación incluye un show de magia infantil, seguido de presentaciones musicales con Belu Missón, Groove Brothers, Álamos Plateados Orquesta y el cierre con DJ Hernalz.
En fotos, así se vivió Neuquén Emprende y la Confluencia de Sabores
La Municipalidad confirmó la presencia de más de 30 foodtrucks y 170 stands de emprendedores. Además, el festival contará con un escenario 360°, espectáculos infantiles, juegos inflables, música en vivo y diversas actividades deportivas.
La grilla de actividades este viernes
- 17:00- Apertura de Feria
- 18:00- Show de Magia de Sebastián Rozenberg Espectáculo Infantil
- 19:00- Belu Missón
- 20:00- Groove Brothers
- 21:00- Álamos Plateados Orquesta
- 22:00- DJ Hernalz
