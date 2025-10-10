El Jaime de Nevares se viste de fiesta: a qué hora inicia la feria más grande de Neuquén y Confluencia de Sabores

Las actividades de este viernes en el Jaime de Nevares.. Foto: Mati Subat

Este fin de semana largo por el feriado del 10 de octubre, estará lleno de actividades en Neuquén. La ciudad contará con otra edición de Neuquén Emprende y se sumará también la gran Confluencia de Sabores. Para que no te lo pierdas te contamos todo lo que necesitas saber.

La feria más grande de Neuquén se suma al gran Confluencia para vivir dos días de mucho disfruto. La dupla festiva llega con una agenda repleta de actividades culturales y propuestas gastronómicas, además de emprendimientos.

Desde el municipio precisaron que habrá más de 30 foodtrucks y 170 stand de emprendedores locales. Se suman también un escenario 360°, espectáculos infantiles, música en vivo, actividades deportivas y juegos inflables.

Los horarios de la feria más grande de Neuquén y la Confluencia de Sabores: las actividades confirmadas

La edición de este nuevo festival se hará especialmente por el Día de la Madre y Octubre Rosa. El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Según lo informado por la organización la feria abrirá su puertas a partir de las 17 y se extenderán hasta las 23.

En cuanto a las actividades confirmadas para este viernes 10, son: