En 10 fotos, así se vivió la promesa de la bandera en Neuquén: más de 700 estudiantes coparon el Ruca Che

El Estadio Ruca Che se vistió de celeste y blanco para celebrar el Día de la Bandera, en honor a su creador Manuel Belgrano. La emoción se transmitía con cada carcajada, en el eco de las conversaciones y las selfis que querían retratar cada momento. Y se selló con el clásico «Sí, prometo» que se escuchó al unísono entre más de 700 estudiantes que llegaron a Neuquén capital desde distintos rincones de la provincia.

Desde temprano, el movimiento en los alrededores del estadio anticipaba una fiesta federal. Colectivos y delegaciones arribaron desde parajes distantes como Los Chihuidos, Sauzal Bonito, Huarenchenque y Colipilli, trayendo consigo la frescura de las diversas zonas del territorio neuquino.

«Sí, prometo»: las postales de la promesa de la bandera en Neuquén

Neuquén vivió con alegría la promesa de la bandera. (Foto: Cecilia Maletti).

La ceremonia convocó a los 727 estudiantes de 32 escuelas primarias. El interior del Ruca Che era un mar de guardapolvos blancos impecables, adornados con escarapelas y rostros que alternaban entre los nervios y la alegría. En las manos de los pequeños, cientos de banderitas argentinas flameaban inquietas.

Niños y niñas expectantes para dar el «sí, prometo». (Foto: Cecilia Maletti).

Una autoridad educativa provincial tomó la promesa a los y las estudiantes. Como símbolo de este lazo de unidad, cada estudiante recibió una remera con los colores argentinos, un presente que ya había sido distribuido a lo largo de la semana en todas las escuelas de la provincia para aquellos que realizaron sus actos en sus propias localidades.

Los profesores y las familias acompañaron a los estudiantes. (Foto: Cecilia Maletti).

El acto, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa; la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, logró amalgamar las raíces de la «neuquinidad» con los valores patrios.

El gobernador Rolando Figueroa participó del acto. (Foto: Cecilia Maletti).

Ese compromiso fue compartido por los cadetes de la Policía del Neuquén: 87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 de servicios penitenciarios, quienes realizaron su Jura a la Bandera aportando solemnidad al encuentro.

Las autoridades provinciales dialogaron con los niños y niñas. (Foto: Cecilia Maletti).

La jornada cerró con la convicción de que Neuquén es una provincia que aporta con fuerza al proyecto colectivo de la Nación. Entre abrazos y fotos que inmortalizaron el momento, el Ruca Che despidió a los pequeños patriotas que, con su guardapolvo blanco como bandera, regresaron a sus hogares llevando consigo el orgullo de haber jurado lealtad al símbolo que une a todos los argentinos.

De izquierda a derecha: Zulma Reina, vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura de Neuquén; Mariano Gaido, intendente de Neuquén; Rolando Figueroa, gobernador neuquino y Soledad Martínez, ministra de Educación. (Foto: Cecilia Maletti).

Formaron parte de la promesa a la bandera los cuartos grados de las escuelas primarias 314 de Rincón de los Sauces, 332 de La Buitrera, 172 de Cutral Co, 170 de Las Lajas, 205, 197, 193 y 150 de Neuquén capital, 225 de Chos Malal, 313 y 359 de San Martín de los Andes, 153 y 344 de Junín de los Andes, 342 de San Patricio del Chañar y la 279 de Las Lajas.

Además, participaron estudiantes de la escuela 264 del paraje Los Chihuidos, 146 de Trompul, 77 de El Alamito, 24 de Tricao Malal, 55 de Limay Centro, 110 de Pichaihue, 271 de Octavio Pico, 48 de Lago Hermoso, 18 de Los Carrizos, 68 de Colipilli, 243 de Sauzal Bonito, 206 de Varvarco, 262 de Los Guañacos, 283 de San Demetrio, 330 de Trahuncura, 333 de Huarenchenque y 155 pil pil.