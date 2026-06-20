Javier Milei reivindicó a Belgrano como el «gran promotor de la libertad»: las frases destacadas de su discurso por el Día de la Bandera

Javier Milei encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera que se llevó a cabo este sábado por la mañana en Rosario. La ceremonia reunió a la cúpula fuerte del Gobierno nacional, autoridades provinciales y municipales, estuvo atravesada de gestos protocolares, saludos y un distanciamiento marcado entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió por su propia cuenta a la actividad.

Javier Milei en Rosario

El mandatario se encargó de cerrar el acto oficial y ante los presentes, brindó un discurso extenso donde hizo un recorrido histórico del impacto que tuvo Manuel Belgrano para el país al crear la bandera. En este sentido, afirmó: «La bandera no fue solamente una insignia militar, fue la expresión de una idea de país, la representación visible de una causa, la causa de la libertad».

Milei reivindicó el rol fundamental del Belgrano en la historia argentina y sostuvo que fue un prócer que «luchó por crear un país autónomo para los futuros argentinos, una patria libre para decidir su destino, y al mismo tiempo promovió una sociedad donde las personas tuvieran libertad para trabajar, comerciar, producir, educarse y progresar». Además manifestó que «su batalla cultural fue contra los privilegios y el mercantilismo. Promovió una economía libre y dinámica en la que el trabajo genuino fuera el impulsor de la sociedad».

Cuando se refirió a su legado y al significado de la enseña nacional, afirmó: “Cuando hoy miramos nuestra bandera, no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, una lucha, una revolución, una idea de libertad. Vemos a un hombre que se animó a imaginar una Nación cuando todavía no existía”

La ceremonia de este 20 de junio se realizó en el Monumento a la Bandera, a orillas del río Paraná. En la previa, se izó la Bandera Nacional al ritmo de Aurora y luego se llevó a cabo el juramento a la insignia patria por parte de liceístas y personal militar, ceremonia encabezada por el coronel Sebastián Marinovich.

Las frases destacadas del discurso de Javier Milei por el Día de la Bandera

«La bandera no fue solamente una insignia militar o la expresión de una idea de país: fue la representación visible de una causa, la causa de la libertad.»

«Recordar a Manuel Belgrano es recordar mucho más que a un militar, a un revolucionario, a un prócer; es recordar al gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de nuestra nación.»

«La amada celeste y blanca, como la llamamos los argentinos, no fue un diseño calculado: fue una declaración tan profunda como espontánea de independencia y de principios.»

«Manuel Belgrano fue uno de los grandes reformistas ilustrados y un precursor de una crítica sistemática al mercantilismo y al monopolio brindado desde el Estado.»

«Por eso puede ser considerado el primer intelectual liberal económico argentino, un criollo que empezó a pensar la generación de riqueza desde la libertad económica, la propiedad y la iniciativa privada…»

«En contraste con los beneficios que disfrutaba la casta de la época, defendió la libertad económica, la competencia y la propiedad como pilares de su programa…»

«Cuando hoy miramos nuestra bandera, no vemos solamente los colores celeste y blanco: vemos una historia, vemos una lucha, vemos una revolución, vemos una idea de libertad.»

«Porque la Argentina no nació de la resignación: nació de la audacia. Nació de hombres y mujeres que se animaron a imaginar una patria libre cuando parecía imposible.»