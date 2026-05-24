En fotos | El cachorro de puma que sobrevivió a un choque fatal en el Parque Nahuel Huapi fue trasladado a la Fundación Bubalcó

A principios de abril, una puma preñada fue atropellada sobre la Ruta 40 entre Bariloche y Villa La Angostura. Un vecino que circulaba por la zona encontró al animal muerto junto a la mayoría de sus crías salvo uno. El hombre rescató al cachorro y, luego de casi dos meses del milagro, el Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el mismo fue trasladado al centro especializado de la Fundación Bubalcó para continuar con su evolución.

El trágico hecho ocurrió el pasado 2 de abril en el tramo comprendido entre la localidad neuquina y el empalme con la Ruta 237.

Un hombre que circulaba por la zona detuvo su marcha y observó a la puma y tres cachorros sin vida. Sin embargo, también detectó a uno de los pequeños con signos vitales, por lo que lo trasladó inmediatamente hacia un centro veterinario de la localidad para brindarle atención de urgencia.

En el caso se avisó a las autoridades del parque nacional, que activaron un operativo en conjunto orientado a darle al pequeño ejemplar una posibilidad de supervivencia.

Así sobrevivió Malvina, el puma rescatado en el parque Nahuel Huapi

Durante las primeras semanas, el estado del cachorro fue extremadamente delicado: había nacido prematuramente, sobrevivido al impacto y requería cuidados permanentes.

El médico veterinario Sergio Sánchez estuvo a cargo de su atención intensiva con alimentación especializada y seguimiento constante, acompañado también por la familia que realizó el rescate inicial y sostuvo los primeros cuidados.

A medida que el cachorro comenzó a evolucionar favorablemente, el equipo de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi asumió el seguimiento integral del caso, coordinando evaluaciones, monitoreos y consultas con distintas instituciones y especialistas para definir el mejor destino posible para el animal.

Durante el proceso de recuperación, el cachorro presentó además una severa infección en su ojo izquierdo.

Ante esta situación, se convocó a la médica veterinaria especialista en oftalmología animal Dra. María Graciela Beveraggi, de la ciudad de Bariloche, quien trabajó intensamente junto al personal del Parque Nacional en el tratamiento y seguimiento del cuadro clínico.

Gracias al trabajo articulado y a los cuidados diarios, el animal mostró una evolución muy favorable y logró una importante recuperación.

Trasladaron a Bubalcó al puma sobreviviente

Luego de más de un mes de cuidados intensivos, evaluaciones y un complejo trabajo de articulación para definir la alternativa más adecuada para su futuro, se concretó finalmente el traslado del puma a la Fundación Bubalcó en Allen, que estará a cargo de continuar acompañando su desarrollo y manejo especializado.

El traslado fue habilitado por la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro en el marco de las competencias de manejo de fauna silvestre provincial.

Actualmente el cachorro se encuentra estable y evolucionando favorablemente, y continuará bajo monitoreo permanente y evaluaciones clínicas vinculadas a su desarrollo y estado de salud general, particularmente en relación a la lesión ocular sufrida durante el proceso.

En este proceso participaron el Parque Nacional Nahuel Huapi junto a la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, que formaron parte tanto del seguimiento del caso durante el período de cuidados como del operativo de traslado del ejemplar.

Las gestiones y el traslado fueron llevadas adelante por Mariano Dalla Cia, Coordinador de Conservación y Uso Público y Axel Lehr Jefe de Conservación del Departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi y Hernán Pastore responsable de fauna de la Dirección Regional Patagonia Norte de APN, quienes fueron recibidos por la Directora de Bubalcó Paula Rajneri y Guillermo Burner el Vice Director.

La historia de Malvina también pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones preparadas para recibir, rehabilitar y acompañar animales silvestres que, por distintas circunstancias, requieren cuidados de largo plazo.

«El caso refleja no solo la importancia de la rápida intervención ciudadana ante situaciones de fauna silvestre en riesgo, sino también la complejidad que implica la recuperación y el manejo de animales silvestres», destacaron desde el parque nacional.

Un cachorro de puma que pierde tempranamente a su madre no logra incorporar conductas esenciales para la vida en libertad, como las técnicas de caza, el reconocimiento del territorio y otros mecanismos naturales de supervivencia. A su vez, el contacto humano indispensable para garantizar su recuperación condiciona posteriormente las posibilidades de reinserción segura en el ambiente natural.

Asimismo, también remarcaron la importancia de circular con extrema precaución en rutas que atraviesan ambientes naturales, respetando las velocidades máximas y comprendiendo que la fauna silvestre forma parte de estos ecosistemas.

Esto se debe a que los atropellamientos representan una de las principales amenazas para numerosas especies nativas y constituyen además un riesgo para las personas.

Fotos: Gentileza Parque Nacional Nahuel Huapi.