La tierna recuperación del puma rescatado del choque fatal en el Parque Nahuel Huapi: «Con el cariño de una gata»

El pasado jueves 2 de abril, un siniestro vial sobre la Ruta 40 dejó un saldo lamentable para la fauna autóctona de la región cordillerana. Una puma preñada fue brutalmente atropellada por un vehículo que luego se dio a la fuga. Como consecuencia del violento impacto frontal sobre el asfalto, la felino perdió la vida junto a la gran mayoría de sus crías, salvo un cachorro que fue rescatado por un hombre.

Según la información oficial difundida por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el doloroso episodio había tenido lugar en el tramo comprendido entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237.

Afortunadamente, una persona que transitaba por el lugar frenó su marcha y logró rescatar con vida a un único cachorro sobreviviente.

El vecino trasladó al pequeño animal de manera inmediata hacia un centro veterinario de la localidad para brindarle atención de urgencia.

El cachorro rescatado quedó bajo estrictos cuidados intensivos con el permanente acompañamiento de profesionales capacitados. Además, una familia local anunció que iba colaborar activamente en su contención inicial tras la pérdida de su madre.

Video | La tierna recuperación del puma rescatado

El cardiólogo Sergio Sánchez mostró a través de sus redes sociales la evolución del cachorro rescatado del trágico choque en Ruta 40.

«Tengo lágrimas de felicidad», indició Sergio y relató que «gracias a una familia de gran corazón» lograron darle atención médica.

En el video, mostró una tierna imagen que rápidamente repercutió en el ámbito digital, que mostraba la contención que está teniendo el puma: «Este pequeño guerrero ahora se está recuperando con el cariño de una gata».