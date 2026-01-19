En fotos | Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: La K’onga puso el broche de oro a dos noches multitudinarias

La K’onga fue la encargada de ponerle el broche de oro a la tercera edición de la Fiesta Nacional del Río. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Con una convocatoria masiva y el cuarteto como protagonista, la Fiesta Nacional del Río 2026 bajó el telón este domingo en el Parque Ferreira, tras dos jornadas que reunieron a miles de personas alrededor de la música, el río y la identidad local. El cierre estuvo a cargo de La K’onga, que convirtió la última noche en una verdadera celebración popular, con baile, alegría y un público que acompañó hasta entrada la madrugada.

A lo largo del fin de semana, cerca de 80 mil personas pasaron por el predio para disfrutar de una propuesta integral que combinó espectáculos en vivo, actividades culturales y deportivas, gastronomía regional y producción local.

El público acompañó hasta la madrugada el cierre de la Fiesta Nacional del Río 2026, con baile y cuarteto. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

El escenario principal tuvo a La K’onga como número central del domingo, coronando una grilla artística que acompañó las dos jornadas del festejo. Con su energía característica, la banda cordobesa lideró el cierre ante un público que cantó y bailó cada uno de sus temas más populares.

El escenario principal fue nuevamente protagonista en el Parque Ferreira, con una propuesta musical diversa durante ambas jornadas. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Durante la última noche también se presentaron DJ Reb3n, Nova Música, Bicicleta Espacial, Mantonegro y La Sando Band, mientras que DJ Nicolás ST – Stefano Prette fue el encargado de extender la celebración hasta la madrugada, marcando el cierre definitivo de esta tercera edición.

El río, el deporte y la memoria colectiva

La jornada del domingo estuvo atravesada además por la llegada de la 50ª edición de la Regata del Río Negro, uno de los hitos deportivos más importantes de la provincia. En ese contexto, la Fiesta Nacional del Río rindió homenaje a los palistas, deportistas y familias que formaron parte de la historia de la competencia.

Dardo y Franco Balboa se quedaron con la Regata del Río Negro. Foto: Juan Macri.

En el marco de ese reconocimiento, quedó inaugurado el Paseo de los Palistas «José Luis Marello y Gabriela Cassano«, un espacio que pone en valor la trayectoria de la Regata y a sus protagonistas, con el descubrimiento de placas conmemorativas que homenajean a los ganadores de las 50 ediciones.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, los Reyes el Río regresaron a la prueba donde forjaron su leyenda. Foto: Juan Macri.

Arte, producción local y una fiesta para toda la familia

Durante el domingo también finalizaron las intervenciones artísticas en vivo de los dibujantes San Spiga, JMK, Alan Echeverría y Juli Mercado, cuyas obras fueron realizadas ante el público, sumando una propuesta visual al recorrido por el predio.

Miles de personas colmaron el Parque Ferreira durante la noche del domingo. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Al igual que el sábado, el Parque Ferreira contó con un amplio patio gastronómico y cervecero, con carros de comida, parrillas y productores de cerveza artesanal de la región, además de un sector destinado a emprendedores y un paseo de artesanos con cerca de 80 expositores, completando una oferta pensada para toda la familia.

La grilla del domingo incluyó artistas locales y regionales antes del cierre central. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Al cierre del evento, el intendente Marcos Castro destacó el acompañamiento del público y el trabajo colectivo que hizo posible la fiesta. «Esta fiesta es posible gracias al compromiso de los artistas, de los trabajadores, de los equipos técnicos y de cada una de las personas que estuvieron involucradas en la organización«, señaló.