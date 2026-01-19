En fotos | Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: La K’onga puso el broche de oro a dos noches multitudinarias
El Parque Ferreira fue escenario de dos jornadas intensas que convocaron a familias, jóvenes y visitantes, con espectáculos en vivo y un cierre a pura alegría al ritmo del cuarteto.
Con una convocatoria masiva y el cuarteto como protagonista, la Fiesta Nacional del Río 2026 bajó el telón este domingo en el Parque Ferreira, tras dos jornadas que reunieron a miles de personas alrededor de la música, el río y la identidad local. El cierre estuvo a cargo de La K’onga, que convirtió la última noche en una verdadera celebración popular, con baile, alegría y un público que acompañó hasta entrada la madrugada.
A lo largo del fin de semana, cerca de 80 mil personas pasaron por el predio para disfrutar de una propuesta integral que combinó espectáculos en vivo, actividades culturales y deportivas, gastronomía regional y producción local.
El escenario principal tuvo a La K’onga como número central del domingo, coronando una grilla artística que acompañó las dos jornadas del festejo. Con su energía característica, la banda cordobesa lideró el cierre ante un público que cantó y bailó cada uno de sus temas más populares.
Durante la última noche también se presentaron DJ Reb3n, Nova Música, Bicicleta Espacial, Mantonegro y La Sando Band, mientras que DJ Nicolás ST – Stefano Prette fue el encargado de extender la celebración hasta la madrugada, marcando el cierre definitivo de esta tercera edición.
El río, el deporte y la memoria colectiva
La jornada del domingo estuvo atravesada además por la llegada de la 50ª edición de la Regata del Río Negro, uno de los hitos deportivos más importantes de la provincia. En ese contexto, la Fiesta Nacional del Río rindió homenaje a los palistas, deportistas y familias que formaron parte de la historia de la competencia.
En el marco de ese reconocimiento, quedó inaugurado el Paseo de los Palistas «José Luis Marello y Gabriela Cassano«, un espacio que pone en valor la trayectoria de la Regata y a sus protagonistas, con el descubrimiento de placas conmemorativas que homenajean a los ganadores de las 50 ediciones.
Arte, producción local y una fiesta para toda la familia
Durante el domingo también finalizaron las intervenciones artísticas en vivo de los dibujantes San Spiga, JMK, Alan Echeverría y Juli Mercado, cuyas obras fueron realizadas ante el público, sumando una propuesta visual al recorrido por el predio.
Al igual que el sábado, el Parque Ferreira contó con un amplio patio gastronómico y cervecero, con carros de comida, parrillas y productores de cerveza artesanal de la región, además de un sector destinado a emprendedores y un paseo de artesanos con cerca de 80 expositores, completando una oferta pensada para toda la familia.
Al cierre del evento, el intendente Marcos Castro destacó el acompañamiento del público y el trabajo colectivo que hizo posible la fiesta. «Esta fiesta es posible gracias al compromiso de los artistas, de los trabajadores, de los equipos técnicos y de cada una de las personas que estuvieron involucradas en la organización«, señaló.
