En fotos | Música, río y una noche colmada: Lit Killah cerró el primer día de la Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma

Una multitud colmó el Parque Ferreira durante la primera noche de la Fiesta Nacional del Río en Viedma. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Una multitud colmó este sábado el Parque Ferreira para disfrutar de la primera noche de la Fiesta Nacional del Río 2026, que tuvo un cierre de alto impacto con el show de Lit Killah, uno de los referentes más convocantes de la música urbana argentina. Desde temprano, miles de vecinos, vecinas y turistas acompañaron una propuesta pensada para todas las edades, que combinó música en vivo, gastronomía, producción local y actividades al aire libre.

La jornada marcó el inicio de un fin de semana intenso en Viedma, con una fuerte presencia del río como eje identitario y en la antesala de la llegada de la 50ª edición de la Regata del Río Negro, prevista para este domingo.

El escenario principal tuvo actividad desde la tarde, con artistas locales y regionales que abrieron la jornada. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Una grilla diversa desde la tarde

El escenario principal tuvo actividad durante toda la tarde y noche, con una programación que recorrió distintos géneros y expresiones artísticas. Pasaron por el escenario:

DJ Rhodering.

Danza ADN Calderón.

Costas Chamameceras.

Raíz Folclórica.

Teylan – Rottflow.

Luzecita y Cati (BTT).

Miyi Moshi.

La Sirka.

Baila Esta Cumbia.

Cada presentación fue sumando público al predio, que se mantuvo colmado hasta el final de la noche.

El público acompañó cada presentación y disfrutó de una noche marcada por la música y el encuentro. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Un cierre potente con Lit Killah

El momento más esperado llegó cerca de la medianoche, cuando Lit Killah subió al escenario y desplegó un show de gran potencia visual y musical. Con una puesta moderna y una fuerte conexión con el público, el artista repasó los temas más reconocidos de su carrera y confirmó por qué es una de las figuras centrales del movimiento urbano a nivel nacional.

En la previa de su presentación, el músico destacó el recibimiento del público local y el entorno natural. «Desde que llegué me estuvieron esperando, sacándome fotos, con mucho amor. Está bueno venir por primera vez a un lugar y que te reciban así», expresó.

Productores, emprendedores y artesanos locales participaron del primer día de la Fiesta Nacional del Río.

Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Uno de los momentos destacados del recital fue cuando Lit Killah invitó al escenario al músico local Nacho Augenuino, con quien compartió una improvisación que fue celebrada por el público.

Gastronomía, emprendedores y actividades náuticas

Además de la música, el público recorrió un amplio patio gastronómico y cervecero, con carros de comida, espacios de parrilla y productores de cerveza artesanal de la región. También hubo un sector de productores y emprendedores locales y un paseo de artesanos con cerca de 80 expositores.

El sábado incluyó además el Festival Náutico, con actividades deportivas y recreativas vinculadas al río, como triatlón, tria kids, cruces del río y bautismos en distintas disciplinas, con la participación de más de 320 deportistas, reforzando el vínculo entre la fiesta y el entorno natural.

Lit Killah fue el encargado de cerrar el primer día de la Fiesta Nacional del Río ante miles de personas. Foto: gentileza Municipalidad de Viedma.

Durante la jornada, el intendente Marcos Castro destacó el sentido de la Fiesta Nacional del Río como un espacio de integración y encuentro comunitario. Señaló que se trata de una celebración popular y gratuita que reúne a artistas, deportistas, productores y emprendedores, y remarcó que, «es sostener algo durante muchos años, con una filosofía clara: integrar lo productivo con lo urbano para permitir el desarrollo de nuestra ciudad»

La Fiesta Nacional del Río continuará este domingo con su segunda jornada, que incluirá la premiación de la Regata del Río Negro y el cierre musical a cargo de La K’onga.