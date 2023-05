Video: «Violín», una de las pintadas en el jardín 23 de Neuquén por las denuncias de abuso

Familias del jardín 23, en el centro sur de Neuquén, se concentraron en las puertas del edificio para exigir una reunión. En un nuevo momento de tensión, pintaron las puertas y pisos con mensajes como «violín» y «cómplices». Ayer se registró un ataque a la casa del docente acusado. Hasta el momento, fiscalía recibió seis denuncias.

Las personas que se manifiestan en el jardín expusieron que exigen explicaciones porque no tuvieron respuestas del Consejo Provincial de Educación. Reclaman que se separe del cargo a la directora y a la supervisora, a quienes acusan de no haber podido evitar la situación: «nosotros no confiamos más en que nuestros hijos vengan al jardín».

Aseguraron que hay más familias realizando las denuncias: «no podemos increpar a nuestros niños», resaltaron. Hasta ayer, fiscalía había informado que tenía registrada una denuncia por abuso contra el profesor de educación física, pero esta mañana ya eran seis.

Relataron que se enteraron de todo el 12 de abril, cuando la madre que hizo la denuncia les contó, a la salida de las clases, la situación que estaba transitando y que el profesor no había sido separado del cargo.

Ahora, exigen explicaciones y aseguraron que no permitirán que se dicten clases hasta que se tomen las medidas que reclaman, como el apartamiento de las autoridades, para garantizar la seguridad de los niños.

Por el momento, anunciaron que se mantendrán en la sede del edificio, en la calle Sarmiento a la altura de Lainez, hasta obtener respuestas. Cuestionaron la fuerte presencial policial: «son más que los papás», describieron.

Además de la denuncia de abusos del jardín 31 del barrio Melipal, recientemente se conocieron denuncias en el jardín 32 de Gran Neuquén Sur y del jardín 47 de Rincón de los Sauces.

Familias del jardín 32 presentaron decenas de denuncias por abuso sexual contra el profesor de música y el docente fue separado del cargo. En Rincón de los Sauces, fueron denunciados un maestro y una maestra, no solo por abusos sino también por imágenes de abuso sexual infantil, por lo que sus casas fueron allanadas y se harán pericias sobre celulares y computadoras.

Las familias del jardín N° 23, del centro sur de Neuquén, llevaron su protesta al edificio. (Gentileza).-