Encontraron muerto a un mochilero argentino en Colombia: trágico final para un querido cordobés

El cuerpo fue encontrado en el río de Oro, en el municipio colombiano de Piedecuesta.

Ángel Luciano Morales, un mochilero de 30 años oriundo de Córdoba, fue encontrado sin vida en la ciudad de Piedecuesta, Colombia. La Fiscalía General de la Nación investiga el caso y no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del fallecimiento. Las autoridades judiciales confirmaron que no presentaba lesiones visibles, mientras la familia aguarda para repatriar el cuerpo.

Qué se sabe del hallazgo y las primeras pericias sobre el mochilero argentino

Según informó Infobae, el cuerpo fue hallado el 11 de enero en el barrio Hoyo Grande y reconocido por la Fiscalía General de la Nación.

Vecinos de la zona alertaron a las fuerzas de seguridad cerca de las 9.00 por la presencia del cadáver en la ribera del río. En el operativo intervinieron unidades de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta.

La Defensa Civil indicó que el cuerpo fue entregado a las autoridades judiciales, que realizaron la inspección y el levantamiento correspondientes. Luego fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los exámenes de rigor.

Piedecuesta, Santander, donde desapareció el mochilero argentino. Foto: Turismo de Observación.

Recién este viernes se difundió públicamente la noticia, mientras avanzan las pericias forenses. La Fiscalía confirmó que el cuerpo estaba desnudo y que no presentaba lesiones de arma de fuego ni heridas cortopunzantes.

Morales era oriundo de Garay, provincia de Córdoba, y llevaba un estilo de vida mochilero. Residía en el municipio colombiano y mantenía vínculos con la comunidad local y con otros viajeros.

El medio colombiano Vanguardia reportó que vecinos del barrio lo identificaban como “El Argentino”, una figura conocida en la zona. Las autoridades mantienen abiertas diversas hipótesis sobre la causa de la muerte.

Avanza la investigación y la familia espera respuestas para repatriar el cuerpo

Las causas del fallecimiento continúan bajo investigación oficial, con intervención de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En redes sociales circularon versiones que indican que Morales habría sufrido un accidente días antes y recibido atención médica. Esa información no cuenta con confirmación oficial de las autoridades.

El fallecimiento generó mensajes de apoyo y solidaridad en la comunidad viajera, tanto en Colombia como en Argentina. Amigos y conocidos expresaron su pesar mientras avanza la investigación judicial.

La familia del mochilero argentino inició los trámites repatriar el cuerpo y aguarda los resultados oficiales que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.