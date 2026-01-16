Machado ratificó que será presidente de Venezuela, luego de conocerse la reunión secreta entre la CIA y Delcy Rodríguez 

En un tablero político que cambia hora a hora, María Corina Machado envió un mensaje de certeza a sus seguidores, para disipar las dudas que generó el acercamiento entre Washington y el régimen interino en Venezuela. «Yo voy a ser la presidente de Venezuela y eso va a ocurrir cuando llegue el momento adecuado», sentenció la dirigente.

La frase no es menor: implica la aceptación de un cronograma político distinto al de la inmediatez. Machado busca reafirmar su legitimidad popular justo cuando se conocen los detalles de la «diplomacia paralela» que Estados Unidos activó en las semanas previas con los funcionarios que quedaron a cargo del Palacio de Miraflores.

El antecedente: la misión de la CIA en Caracas

El contexto de la declaración de Machado es la confirmación de que la negociación operativa ya ocurrió. Según reveló la prensa internacional, el director de la CIA, William Burns, mantuvo una reunión secreta en Caracas con Delcy Rodríguez antes de que se hicieran públicos los elogios de Donald Trump hacia la funcionaria chavista.

Ese encuentro, que precedió a la coyuntura actual, tuvo como eje las garantías de seguridad y la estabilidad petrolera. La presencia del jefe de inteligencia norteamericano en suelo venezolano valida la hipótesis de que la Casa Blanca eligió primero «asegurar el terreno» con quienes tienen el control fáctico (Rodríguez y las fuerzas de seguridad), dejando la discusión sobre el traspaso de mando político para una segunda etapa.

«Los tiempos adecuados»

Con esa información sobre la mesa, la definición de Machado cobra otro valor. Lejos de confrontar abiertamente con la estrategia de sus aliados del norte, la líder opositora parece haber decodificado que la transición tendrá «tiempos» dictados por la negociación de la CIA.

Al decir que asumirá «cuando llegue el momento adecuado», Machado valida implícitamente la etapa de interinato o transición ordenada que Burns fue a pactar con Rodríguez. El desafío para la ganadora de las primarias será mantener la movilización de su base electoral mientras se desarrollan estos acuerdos de cúpula que, por ahora, la mantienen a la espera.