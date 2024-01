Encontraron una llamativa serpiente en Neuquén: «Viste cómo se camufla»

Este lunes, veterinarios del laboratorio de Subsecretaría de Ciudad Saludable de Neuquén, registraron el momento en el que encontraron y liberaron a una particular culebra en Neuquén. El hecho fue compartido las redes sociales de la institución.

El hecho fue publicado por en la cuenta oficial Subsecretaría de Ciudad Saludable. Según detallaron, se trata de una Falsa coral ñata o también conocida como Falsa coral hocicuda.

Veterinarios del organismo liberaron a la culebra en su hábitat natural y resaltaron su particular coloración. «Viste como se camufla«, destacaron los especialistas.

Explicaron que es una serpiente inofensiva, «es un animal inconfundible por la peculiar coloración dorsal en anillos incompletos«, remarcaron.

Y explicaron que su tamaño no supera los 600 milímetros. Además, aclararon que no ataca cuando se la molesta, por lo que no es peligrosa.

Suele encontrarse generalmente en ambientes abiertos, subdesérticos y áridos, llegando a más de 1000 metros de altura. En arbustos y pastizales.

La inconfundible coloración de la Falsa coral ñata. Foto: Pablo Chafrat

Cómo es la particular serpiente que encontraron en Neuquén

Según detallaron especialistas, la Falsa coral ñata se alimenta de pequeños ratones y lagartijas. Sobre sus movimientos, detallaron que cuando se siente amenazada levanta, vuelca y envuelve su cola, realizando movimientos bruscos, que pueden confundir o distraer a los depredadores. Además, puede llegar a poner de 10 a 15 huevos.

Suele estar presente en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán. También se ha registrado en Bolivia.