Entre proyectos innovadores, estudiantes de escuelas técnicas se preparan para otra Expo en Roca

Cada noviembre, los estudiantes de las escuelas técnicas rememoran su día y con ello la comunidad educativa de los Centros de Educación Técnica (CET) de Roca aprovechan para compartir los trabajos realizados dentro de las aulas.

Estudiantes del último año del CET N° presentaron a Diario RÍO NEGRO dos de los proyectos que se mostrarán la próxima semana en la Expo que se realizará el 17 de noviembre de 18 a 21, con puertas abiertas a todo el público.

La coordinadora de las prácticas profesionalizantes del CET 3, Natalia Jauregui, explicó que la muestra se realizará con el objetivo de dar a conocer estos proyectos que tienen como premisa «preparar a los jóvenes del futuro y adentrarlos al mundo de la investigación, desarrollo, negocios y el emprendedorismo«.

En esta ocasión, la muestra anual del CET 3 incluirá diversas ofertas que se propusieron como alternativas de inclusión social e innovación industrial.

Innovación para pequeños productores de la zona

Este año, un grupo apuntó a realizar un proyecto para beneficiar a los pequeños productores de la zona. Se trata de una plataforma de esquila creado por Rembrandt, un equipo conformado por seis estudiantes, que fue desarrollada durante todo el año.

Estudiantes apuntaron a crear un producto de esquila. Foto: Juan Thomes

Una de las estudiantes explicó que decidieron crearlo tras darse cuenta de que en años anteriores no se había realizado algo que apuntara al sector ganadero, por ello luego de realizar una larga investigación llegaron a la conclusión de que la esquila era un punto que se podría cubrir. «Nos dimos cuenta que el proceso de esquila es un trabajo abrumante, tanto para la oveja que se termina por estresar como para el esquilador que puede sufrir lesiones», explicaron.

Fue por este motivo que se pusieron en marcha para desarrollar la máquina que tras varios intentos de diseño, llegó a un resultado final con una plataforma de elevación manual donde se coloca a la oveja y luego se puede ajustar a la altura del esquilador para que este realice su trabajo. Los estudiantes resaltaron que para poder concretar la idea contaron con la ayuda de ingenieros agrónomos, quienes incentivaron la realización de la plataforma y también fueron los que señalaron que esta sería de gran ayuda para campos pequeños y medianos.

Es así que hoy ya cuentan con la máquina lista para ser presentada y utilizada. «Realizamos la prueba y terminamos de comprobar que es práctica a la hora de realizar la actividad, llamamos a un esquilador y nos dijo que era útil», señalaron.

Crear desde la inclusión

Si bien todos los proyectos resultan innovadores para la sociedad, los estudiantes continúan apuntando a que estos más allá de ser novedosos tengan su grado de inclusión social. Es así que el equipo Traiblle conformado por seis estudiantes, se unieron para crear un juego lúdico para personas con discapacidad visual.

Se trata de un juego de mesa adaptado al sistema braille inspirado en el reconocido juego Scrabble. Una de las estudiantes explicó: «Si bien hay adaptaciones en braille, nosotros creamos nuestra propia versión adaptando las reglas y los modos de jugar».

Es un juego de mesa adaptado para personas con discapacidad visual. Foto: Juan Thomes

Detallaron que el tablero fue adaptado con bordes para ubicar las fichas que poseen letras en braille y a un lado la letra convencional. «Está destinada no solo para personas con discapacidad visual sino para que puedan jugar en conjunto con personas que no la tienen. Nos basamos en la inclusión para que algo tan común como un juego pueda ser para todos».

Acompañados por el presidente de la Asociación de Ayuda al No Vidente, Marcelo Morales y del profesor José Ysaya, quienes los asesoraron en entender el sistema de braille, diseñaron el prototipo final el cual no solo es para personas no videntes sino también que amplía el panorama para personas con daltonismo y aquellos que no poseen estas dificultades.

«Nuestro objetivo fue siempre hacer algo que trate la inclusión y mientras investigábamos entendimos que existe una problemática que es invisibilizada», señalaron los estudiantes y agregaron que luego de la muestra, su trabajo será donado a la asociación porque ahí fue donde se percataron que hay escasez de juegos inclusivos. «Nuestra idea es donarlo y que se pueda después repartir en otras escuelas», concluyeron.