«Es normal, aguantá»: el mito que Río Negro busca desterrar sobre la menopausia

«Es normal; de modo que solo hay que aguantar los síntomas«, suele ser el argumento en los casos de muchas mujeres que atraviesan la menopausia. Sin embargo, el foco está puesto en desnaturalizar «que es algo normal». Es una cuestión de salud pública y de derechos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que hay más de 1.000 millones de mujeres que transitan el climaterio en todo el mundo. En Argentina, son alrededor de 5 millones.

Río Negro avanza en la sanción de una ley sobre menopausia y climaterio. La Legislatura debate la creación de una red provincial que garantiza el tratamiento integral con cobertura en estudios diagnósticos, atención clínica y de especialistas, terapias psicológicas, nutricionales y kinesiológicas, entre otros tratamientos, a todas las mujeres que atraviesen esta etapa. Misiones fue pionera en la sanción de esta ley, le siguió Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En tanto que Río Negro y ciudad de Buenos Aires ya sentaron las bases del debate.

«Hay un nuevo paradigma en la atención médica que está no basado en las patologías en sí, sino en grupos etarios y con una mirada más holística y social de la medicina«, resaltó Fabián Gómez Giglio, médico ginecólogo especialista en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva en Bariloche. Recordó que en 2019, en un Congreso de Menopausia, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se instauró el 18 de octubre como el Día de la Menopausia y como el mes para promocionar la salud menopáusica.

«Las expectativas de vida van aumentando a través de los años y hay más mujeres que transitan la menopausia y se visibilizan patologías que antes se naturalizaban. Esas pacientes con sintomatología podrían tener mayores riesgos el día de mañana«, señaló el médico barilochense.

La Primera Encuesta Provincial sobre Climaterio y Menopausia -que llevó adelante la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y el colectivo No Pausa en 2021- permitió dimensionar los impactos que puede tener en el cuerpo, las relaciones y el desarrollo de las actividades cotidianas. Más del 90% de las la personas encuestadas manifestaron haber experimentado algún signo asociado a la menopausia, como cambios en el estado de ánimo, dolores de cabeza, sofocos y calores y, resequedad vaginal.

Otro dato llamativo que arrojó es que casi el 36 por ciento de las posmenopáusicas y la mitad de las premenopáusicas dijeron no haber consultado con profesionales de la salud pese a haber atravesado síntomas que afectan la calidad de vida. En tanto, más del 90 por ciento de las encuestadas coincidieron en que el Estado debería garantizar tanto el acceso a tratamientos y seguimientos necesarios como así también la promoción de información y la generación de políticas públicas.

Gómez Giglio resaltó que «esas mujeres con sintomatología forman parte de la fuerza laboral«. «Una mejor comprensión de los síntomas lleva también a que tengan un mejor devenir en su lugar de trabajo. En algunos casos, es necesario medicar», aseguró.

Fabián Gómez Giglio es especialista Endocrinología Ginecológica en Bariloche. Foto: archivo

Menopausias precoces

El especialista recordó que, paralelamente, se registra un aumento de menopausias precoces. Habitualmente, el climaterio ocurre luego de los 45 años, entre los 48 y 52 años; sin embargo, los médicos detectan una suba de la menopausia precoz, antes de los 40 años y un incremento de la menopausia temprana entre los 40 y 45 años. Aún no se sabe a qué obedece este cambio pero se barajan dos posibilidades. Por un lado, hay una mayor visibilización y datos en el mundo occidental. A la vez, los especialistas estiman que los factores ambientales contribuyen a una disminución de la funcionalidad ovárica a más temprana edad.

«Es decir que este contexto va de la mano con disruptores ambientales, como el estrés crónico y otras patologías -por ejemplo, enfermedades inmunológicas-«, dijo Gómez Giglio.

¿Cuáles son los síntomas del sindrome climatérico severo? El médico alertó que, en ocasiones, los sofocos importantes alteran la calidad de vida y del sueño. También se puede generar bruma mental (dificultad para concentrarse, problemas de memoria a corto plazo, sensación de lentitud mental y fatiga mental) y síndromes genitourinarios -la deficiencia de estrógenos en la vía urinaria baja y en el aparato genital externo conlleva a una disminución de la calidad de sexualidad que es, según Gómez Giglio, «fácilmente tratable».

Sin embargo, aclaró que no todas las mujeres pasan por esos síntomas. Valoró que el proyecto de ley «tiende a visibilizar y mejorar la atención desde la educación a la población y a los profesionales de la salud». La iniciativa pone el foco en la atención desde el ámbito público, pero arma una Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio.

«Entran muchos actores de la salud pública, no solo médicos sino agentes sanitarios, personal especializado en prevención de patologías oncológicas, deterioro cognitivo temprano y hasta salud cardiovascular», detalló. Insistió en que visibilizar esta situaciones «permite que las pacientes accedan en forma más temprana y consulten en caso de sintomatología. Hay un estigma cultural al respecto. Pero todas estas iniciativas se están impulsando en el mundo y está bien que Río Negro avance en ese sentido«.

El proyecto de ley de la provincia plantea que «todavía existe mucha desinformación, desconocimiento, estigmas y tabúes alrededor del climaterio y la menopausia». Reconoce que, en la transición hormonal, muchas veces las mujeres se sienten incomprendidas e inestables, tienen sofocos, insomnio, irritabilidad, ausencia de libido, cambios corporales, comienzo de dolores articulares y muchos otros síntomas. «Esta es la realidad que viven millones de mujeres todos los días. Miles en nuestra provincia. Hay que observar también, una cierta estigmatización del término, en tanto es lamentablemente común escuchar el ‘debés estar menopáusica’, como sinónimo de insulto o burla«, agrega la iniciativa parlamentaria.

Finalmente, Gómez Giglio lamentó que muchas pacientes inhiben su sexualidad y normalizan el mal dormir. «Las mujeres menopáusicas con inconvenientes deben consultar. En el hospital de Bariloche, por ejemplo, tenemos un consultorio de endocrinología ginecológica los lunes y miércoles», concluyó.

Invertir temprano evita gastar mucho más después

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la menopausia natural como «cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva, después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas patológicas».

-Según datos de la OMS, entre el 60% y 70% de las mujeres que llegan a esa etapa no poseen los conocimientos básicos de su impacto tanto físico como psicológico. Los síntomas característicos del climaterio y la menopausia adoptan modalidades diversas en intensidad y frecuencia, pudiendo ser desde ausentes hasta severos.

-Independientemente de la intensidad de los síntomas, se observa un incremento en el riesgo cardiovascular, oncológico y de osteoporosis. Por eso, se apunta fuertemente a la prevención de las patologías asociadas. La atención temprana e integral trae menos fracturas por osteoporosis, menos internaciones cardiovasculares, menor consumo de psicofármacos, menor utilización del sistema por consultas reiteradas, menos ausentismo laboral. Invertir temprano evita gastar mucho más después.