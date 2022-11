Escándalo en SAO: La hija del concejal también habría participado del ataque a la mujer agredida

La abogada de la presunta víctima de violencia de la esposa del concejal Héctor Cayunao (FR) aseguró que la hija del edil también estuvo presente durante la golpiza, y tuvo un rol clave ya que “sujetó a mi cliente antes de que cayera al suelo, para que su madre la golpeara”.

La afirmación es de la letrada Ana Schiavone. Ella se ofreció espontáneamente a representar a la mujer que el viernes último fue golpeada salvajemente por la pareja de Cayunao en la puerta del almacén que posee, cuándo ésta fue a preguntarle por la forma en la que había abordado a su hija de 10 años, que tiene un leve retraso.

“Tras lo ocurrido las dos mujeres fueron a denunciar a la fiscalía que está a cargo del fiscal Gustavo Arbués. Pero la que actualmente está en firme es la imputación por lesiones que pesa sobre la mujer del edil. Porque la Justicia al ver el video de los hechos y darse cuenta de que la comerciante no estaba golpeada desestimó su relato. Se percataron de que no había sido una pelea entre ambas, sino un ataque hacia mi defendida” explicó Schiavone.

“Es más-prosiguió la abogada- Me adelantaron que seguramente no sería necesario que denuncie a la hija de Cayunao, sino que desde la propia fiscalía (que ahora está a cargo de Mariela Coy, debido a una licencia de Arbués) se me manifestó que con las imágenes del video podrían actuar de oficio, imputándola por lesiones, tal como ocurrió con su madre».

Con respecto a los hechos, la letrada refirió qué “lo que me dijo mi clienta es que ella llegó al almacén y le preguntó a la esposa de Cayunao por qué había tratado de mala manera a su niña de 10 años, cuándo le pidió que no entrara a su negocio descalza. Mi cliente intentó filmarla con su celular mientras la consultaba por esto, y la comerciante se acercó y le dio un fuerte golpe de puño en la cara».

«Allí- continuó relatando la abogada- intervino la hija de la almacenera, que la tomó de los brazos y se los llevó hacia atrás para inmovilizarla, mientras su madre seguía pegándole. Luego la fueron arrastrando hacia afuera. Al llegar al exterior del comercio, mi defendida cayó al suelo, prácticamente inconsciente, y ambas mujeres continuaron la golpiza” detalló Schiavone.

La trasladaron a Viedma

Hoy la mujer, de 31 años, fue trasladada desde el hospital local Aníbal Serra hacia el Zatti de Viedma, en el que le realizarán una tomografía computada, debido a que los golpes afectaron su cabeza, y se especula que podría poseer lesiones internas.

En el nosocomio de San Antonio se encuentra internada desde el domingo. Ingresó porque sufría desmayos y pérdida de consciencia.

Repercusiones políticas

El tema generó un escándalo en la localidad porque, más allá de la viralización de un video en el que se ve la agresión, el concejal (que además lidera la Unión Obrera de la Construcción local) solicitó un aporte no reintegrable, para que la comuna solvente los gastos de la presunta víctima, que fue atacada salvajemente por su pareja.

El pedido fue derivado a través de su compañera de bloque, Marcela Dodero (FR), que encabeza el Consejo de la Mujer.

La solicitud (de una suma de $20.000) se le remitió ayer a la titular del cuerpo deliberativo Alicia Paugest (JSRN). El jueves se reúne la comisión de asuntos económicos y tendrán que debatir sobre el tema, para definir si se ese monto se otorga o no.

Sobre ese pedido hasta ahora se expresaron ediles del Frente de Todos, que consideraron que la mujer debe tener asistencia, pero no desde un aporte que parta del Estado, porque lo que generó su cuadro médico fue la agresión de la esposa de un edil.

“Que ponga la plata Cayunao, o hagamos un aporte personal entre todos los concejales, pero esos fondos no pueden partir del tesoro comunal, porque vienen a cubrir una necesidad que surgió tras el ataque de la esposa de un dirigente” manifestó Vanesa Carmona (FDT).

Héctor Cayunao no habla, pero su partido repudió lo ocurrido

Hasta el momento el concejal no se expresó sobre el tema, pero tanto referentes de la línea del Frente Renovador que él integra (que es la Legislativa) como dirigentes del sector del partido denominado Territorial (que están en la vereda opuesta) repudiaron lo ocurrido.

“Repudiamos éste y cualquier hecho de agresión y volvemos a marcar las diferencias, de agenda y de planificación, que tenemos con ese sector (el Legislativo, en el que se referencia Cayunao) que es el que tendrá que dar explicaciones. Nosotros representamos al FR histórico desde 2014” expresó Claudio Tieck,delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la Provincia y máximo referente del Frente Renovador Territorial.

Desde el Frente Renovador Legislativo quien habló fue el legislador Alejo Ramos Mejía.

“La violencia siempre merecerá rechazo, sencillamente porque expresa la antítesis de cómo concebimos la vida en sociedad y en democracia” manifestó el hombre, a través de un mensaje de texto.

También remarcó que, a su entender, “esto es algo que no tiene su origen en una disputa política, pero posiblemente haya quienes intenten politizarlo, con la vana y malsana intención de obtener un rédito de ello”. Y agregó que “entendemos que la Justicia ya está actuando, y la respetamos, junto al resto de las instituciones”.