Sin transporte escolar: incertidumbre por bajas para 22 chicos en una escuela rural de Roca

La preocupación crece a 12 días del inicio de clases en Río Negro por los altos costos de la canasta escolar y algunos recortes de beneficios que por derecho han sido otorgados a los más pequeños para garantizar su acceso a la educación.

Testimonios de madres y padres de la Escuela Primaria N° 86 “Septimio Romagnoli” de Roca dieron cuenta de una crítica situación para 22 alumnos que fueron dados de baja al beneficio de transporte escolar. Las familias denunciaron que atrás de este recorte hay una resolución, la 7024/23, que los deja afuera de un derecho social y humano como es el acceso a la educación pública.

Las familias afectadas desbordan de preocupación ante la noticia de que sus hijos se quedarían sin traslado y ahora deberán garantizar ellos los costos y la logística, en muchos casos, sin vehículos, o sin poder salir del trabajo y mucho menos costear las nuevas tarifas del colectivo urbano por la cual necesitarán contar con mas de 100.000 pesos por mes solo para transporte.

El lunes 26 de febrero enviaron una nota dirigida a la directora del establecimiento, Elizabeth Acevedo, para rechazar la disposición del Ministerio de Educación de la Provincia. Aseguran que “establece nuevos criterios para el acceso al transporte escolar”.

Las familias se enteraron la semana pasada cuando fueron a confirmar el banco. «A las familias que dan de baja nos devolvieron las planillas de solicitud de transporte que completamos el año pasado”, agregó Jaime.

“(El año pasado) Nos hicieron una investigación exhaustiva a cada familia para ver los ingresos. Nos dimos cuenta que buscaban un recorte en el transporte”, denunció públicamente Jaime, papá de dos alumnos, afectado por la baja. La respuesta a su solicitud fue que los ingresos familiares “superaban los 400.000 pesos”.

“Mi esposo y yo trabajamos 8 horas diarias todos los días, motivo por el cual se nos complica ir a dejar o a buscar a nuestra niña. Y para colmo no contamos con nadie de confianza para que lo haga por nosotros”, comentó Rosana, una madre afectada.

“Algunos llevarán a sus hijos en bicicleta exponiendo a los niños al frío”, contó el damnificado. Los que gozan de tener un auto deberían contar con fondos para pagar los aumentos de combustible y los que no, la nueva tarifa del boleto urbano para padres y niños, luego del aumento de la Cooperativa 1 de Septiembre que ascendió a 940 pesos el tramo.

Karmen, la mamá de una alumna de 7° que vive en Paso Córdoba, contó que con el padre de la niña no llegan “de ningún modo a buscarla a la salida” por sus trabajos y solo tienen una moto. “Nunca me negué a pagar un boleto escolar. Si es cuestión de plata , ¿Por qué no cobran?”, se preguntó.

“Por más que yo tenga movilidad, soy una sola adulta a cargo de dos criaturas y no puedo dividirme para llevarlos y traerlos, más si tienen distintos horarios y trabajo en dos turnos. No tengo otra forma más beneficiosa para ellos de organizarme, así que me complica muchísimo”, contó otra mamá, Patricia.

Consideran que la medida representa un duro golpe al bolsillo ya que a partir de ahora el traslado de los chicos dependerá exclusivamente de sus posibilidades económicas y laborales, en distancias que exceden los tres kilómetros.

Diario RIO NEGRO calculó que para llevar a los alumnos a la escuela en colectivo urbano, una familia de dos chicos debe contar con 107.000 pesos mensuales, mínimo. Son tres pasajes para ir, tres para volver (adulto y dos estudiantes) más dos de adultos en el medio para volver a la casa y luego ir de nuevo a buscarlos.

Son cuatro tramos en un día a 940 pesos para el acompañante (tarifa base) más cuatro pasajes para los dos alumnos ida y vuelta a 400 pesos (boleto estudiantil primario). Esto significa un total de 5.360 pesos por día, 107.200 pesos al mes por familia para llevarlos en colectivo.

“Mi marido se lleva nuestra única movilidad a su trabajo durante 15 días y vuelve a casa 5 días nada más. Es muy necesario el transporte, tenemos 3 hijas y esperamos que no saquen también el boleto escolar. Todos estamos complicados” Andrea, una madre de la escuela

Piden marcha atrás a la Resolución

“Es feo para los chiquitos que les digan que no se van a poder subir al transporte escolar con el que vienen viajando con sus compañeritos desde el jardín de infantes”, recalcó el Jaime. Además, denunciaron que la medida promueve el ausentismo en aquellos días en que las familias no puedan organizar sus rutinas y labores.

Ante esta situación, las familias piden al Ministerio de Educación de Río Negro que revea la normativa y se de marcha atrás a la resolución. Hasta el momento, mantuvieron una reunión con el equipo directivo y anticiparon que de no haber novedades favorables, presentarán un recurso de amparo en los próximos días.

En la escuela Romagnoli, el servicio lo brinda la empresa «Guadalupe» con tres colectivos que recorren cinco barrios: Chacra Monte, Los Hornos, Paso Córdoba, La Ribera y Mosconi y de 320 alumnos que asisten a la escuela, alrededor de 200 dependen del transporte escolar.

Educación: «Se está evaluando la documentación»

Diario RIO NEGRO consultó a la cartera de Educación Provincial sobre esta situación. Fuentes del ministerio explicaron que en relación con la Primaria 86, «se está evaluando la documentación que ha enviado la escuela sobre el servicio de transporte para poder corroborar los datos de cantidad de estudiantes para el transporte y los informes de vulnerabilidad».

Aseguraron que la normativa establece que el servicio es para quienes vivan a más de 3 kilómetros de distancia de la escuela. «Esto no quita que ante una situación de vulnerabilidad se solicite un informe específico del estudiante para el ingreso al programa», agregaron. No dieron respuestas sobre la Resolución citada por las familias