Escuelas técnicas de Neuquén en jaque, centran sus reclamos en Educación

Esta semana se conocieron varios reclamos de escuelas técnicas de Neuquén por problemas edilicios, falta de obras y el no inicio de clases. Las escuelas son la EPET 8, EPET 17, EPET 14 y la EPET 7, que hoy se convocó a una manifestación en el Consejo Provincial de Educación (CPE) para exigir una respuesta.

Tanto la EPET 8 como la EPET 14 forman parte de las escuelas que no han comenzado las clases por problemas edilicios, informaron desde ATEN capital. Esta semana trasladaron su reclamo al CPE.

En un comunicado, informaron que la EPET 8 continuaba con obras en febrero, y que por ese motivo debieron llevar a cabo las mesas de exámenes en el gimnasio. Además, aseguraron que «no tiene la finalización por parte de seguridad e higiene del CPE».

Desde el gremio comunicaron que también se produjo el incendio de unos cables en el tendido eléctrico del taller. «Dejó en evidencia un problema eléctrico más complejo que demandará colocar una protección al tablero general para habilitar el sector», destacaron.

Por otro lado, la EPET 14 comunicó que sigue sin clases. «La situación es crítica, no hay listas de alumnos, no hay listas de cupos, no se pasan informes al CPE», detallaron. Además, expusieron que no hay un plazo para las obras de remodelación.

Otra de las escuelas que difundió su situación es la EPET 17, del barrio Gregorio Álvarez. Desde ATEN se invitó a la comunidad a ser testigos de «la precaridad en la que funcionan los talleres del ciclo superior». En un comunicado con fotos mostraron los cables a la vista, el cielo raso caído, paredes rotas, faltas de medidas de seguridad e higiene, y más.

«Desde hace más de 15 años se dictan clases en un galpón en malas condiciones y en trailers», aseguraron. Y también comunicaron la preocupación que tienen desde la institución por la creación de anexos «que impide un correcto funcionamiento institucional». Advirtieron que trasladarán su reclamo al CPE.

La Epet 7 reclama en el CPE

La EPET 7, anunció que llevaría hoy sus reclamos al CPE. Algunos son del año pasado y aseguran no haber obtenido respuesta hasta hoy.

«Al cierre del espacio que funcionaba como comedor y el taller de automatización, se le suman el cierre de dos cursos de primer año y se pretende hacer lo mismo con la sala de dibujo«, informó el gremio. También comentó que el patio donde se realizan las actividades de educación física está deteriorado y han habido accidentes.

Por otro lado piden por el inicio de obras y la creación de horas para nuevos cursos, que comentaron salieron ayer al momento de realizarse la asamblea. Por estos reclamos, hoy concentrarán en el CPE y esperan respuestas de las autoridades.