Está preso por presunto tráfico de marihuana, aunque está autorizado a cultivarla como medicina

Un hombre de San Antonio Oeste permanece detenido en Viedma desde hace 10 días por presunto tráfico de marihuana, luego de que, por una denuncia anónima, la justicia federal ordenara un allanamiento en su domicilio, del que se llevaron las plantas de cannabis que estaba autorizado a cultivar para uso medicinal, junto a semillas de la misma especie, que usa para investigar la genética de estas plantas.

Pese a que durante el procedimiento quiso mostrar los permisos no fue escuchado. Ahora, uno de los perjuicios que acarrea es la destrucción del cultivo con el que fabricaba el aceite que usa como medicina, y el de las semillas con las que estaba experimentando para la obtención de CBG, un componente que ni siquiera posee psico activos y que, por indagaciones realizadas por la medicina cannábica, serviría como complemento de terapias vinculadas al cáncer de colon y de mamas.

Además, la Justicia lo acusa de incitación al consumo de drogas, porque, según su abogado “a través de su Instagram mostraba el desarrollo de sus semillas. Y por eso se le achaca la promoción del consumo, se lo detiene y se lo mete preso… cuándo teníamos a un precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (en alusión a Gerardo Morales) que salió en fotos mostrando los cogollos y los campos de cultivo enormes con los que se trabaja en Jujuy. Y a él nadie le dijo nada”.

El letrado es Federico Batagelj, que en diálogo con el programa Ya es Tiempo que se emite por Río Negro Radio detalló cómo fue el procedimiento que devino en la prisión preventiva de su actual defendido, y qué pasos está dando para lograr su liberación.

“Esto fue el jueves 17 de este mes. Le secuestraron entre 6 y 8 kilos de marihuana, algo que es difícil de medir porque hablamos de plantas. Y aunque suene a grandes cantidades no lo son, teniendo en cuenta que la cosecha se realiza una sola vez al año y que él tenía autorización para el cultivo, tanto del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) como del Instituto Nacional de la semilla (Inase) y del municipio de San Antonio, que fue el primero en Río Negro en aprobar una ordenanza que habilitó el cultivo para uso medicinal” contó el abogado.

Cabe recordar que, desde 2019, esta ciudad cuenta con una reglamentación que habilita un registro de pacientes de marihuana medicinal, que cuantifica el número de plantas que pueden tener para su rotación y un domicilio de apoyo con otros cultivos habilitados, por si ocurre alguna afectación en la producción del cultivador designado.

“Estamos pidiendo la liberación de mi cliente, porque no tiene sentido la prisión preventiva, y presentaremos los permisos para que quede en claro que está autorizado a cultivar y que no es un caso de comercio de estupefacientes. Además nos preocupa su salud, porque él consume aceite de cannabis para tratar sus ataques de pánico y no le autorizaron su ingreso al penal” aseguró Batagelj, preocupado.

Escuchá al abogado Federico Batagelj en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).