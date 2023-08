Estafas con egresados en Roca: familias exigen solución a los reclamos

La angustia de los padres de egresados estafados en Roca aún continúa. Esta semana se confirmó que la empresa de viajes de turismo perdió la licencia que le permitía su funcionamiento, pero las familias siguen a la espera con sus reclamos y aseguran que la Justicia «no brinda solución».

La situación con la empresa de viaje de turismo de Bahía Blanca, London Travel, que se vio envuelta en varios hechos de estafa con familias en Roca y localidades de Neuquén sigue en investigación. Recientemente se supo que el Ministerio de Turismo de la Nación definió,después de haberle impuesto una multa millonaria por incumplimientos, que se cancelaría definitivamente la licencia para que continúe en funcionamiento ya que pese a las denuncias seguía vendiendo servicios turísticos.

Lejos de encontrar en esto una solución para todos, los padres de egresados en Roca manifestaron que por su parte todo sigue igual y no obtienen respuestas satisfactorias. Jimena, madre de un estudiante de séptimo grado de la Escuela 253 de Roca habló con Diario RÍO NEGRO y dijo que «lamentablemente sigue todo en la nada».

Explicó que ella fue una de las madres que inició el reclamo cuando se percataron de la estafa y la que aportó con el archivo de pruebas además de visibilizar todo lo que estaba sucediendo, pero al ver que no logran avanzar muchos pierden las esperanza. «La justicia no nos ha brindado ninguna solución y es lamentable porque no creo que lleguemos a nada», declaró.

Detalló que la empresa les envió un correo diciendo que no pueden realizar los viajes y que «se ven imposibilitados de hacer las devoluciones del dinero», pero lo que más los indigna es que los estudiantes hayan perdido la posibilidad de viajar. Agregó que uno de los coordinadores había ofrecido un viaje a Las Grutas para compensar lo ocurrido, «yo ni loca mando a mi hijo a un viaje con alguno de ellos», sostuvo.

Por su parte comunicó que tras quitarle la licencia a la empresa, la Justicia solo se comunicó para decirles que hagan una denuncia civil para poder si así pueden recuperar la plata.

«La cantidad de tiempo que se toma la justicia y la falta de concreción, te sacan las ganas de seguir con todo. Es lamentable el accionar de la justicia porque nosotros iniciamos todo esto en junio y esperó a un comunicado de la empresa a mitad de julio para decir que si era estafa», concluyó Jimena.

Estafa a egresados por la empresa London Travel

La compañía London Travel ha sido denunciada en varios puntos del país. Los casos comenzaron a conocerse a principios de julio.

Según el expediente de multa y cancelación de Licencia del Ministerio, la agencia cuenta con 141 denuncias en trámite. Además con ella tenían varias faltas como: incumplimientos contractuales, falta de respuesta a los turistas al cerrar las oficinas, falta de renovación de habilitación, incomparecencia a las audiencias y la obstaculización de las fiscalizaciones.

Según la investigación la empresa ya había sido investigada anteriormente. En el Juzgado Civil N° 3 de Roca, hay un expediente abierto contra la empresa, del 17 de agosto de 2021. En 2022 también fue suspendida por la Dirección Nacional de Agencias de Viajes por incumplimiento en reprogramaciones y devolución del dinero.

En Roca al menos 11 escuelas fueron estafadas por esta firma de Bahía Blanca. Las familias denunciaron que fueron víctimas de una estafa porque la firma se esfumó de Roca, abandonó su local en el centro de la ciudad y desapareció sin aviso.

Aseguraron que ya habían pagado varias cuotas del contrato por el viaje de sus hijos que sería en noviembre, incluso algunos ya habían cancelado. Por ello como padres están en la disyuntiva de cómo continuar y se sienten “desamparados”.