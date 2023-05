Estafas por WhatsApp: cómo es la modalidad en la que fingen ser del Ministerio de Salud

Las estafas telefónicas no cesan. ( Foto (Archivo) Juan Thomes

Hay diferentes técnicas para estafar a los usuarios de WhatsApp, la mayoría tienen como objetivo hackear la cuenta y hacerse pasar por el usuario para pedir dinero a sus contactos. En esta oportunidad, varias personas de Neuquén aseguraron recibir una llamada simulando ser del ministerio de Salud solicitando la actualización de la libreta sanitaria.

La estafa empieza cuando el usuario de la línea recibe una llamada telefónica de un número de Neuquén, con caracteristica de 0299. La llamada es a través de la aplicación y es ahí cuando una persona dice ser del Ministerio de Salud aconsejando actualizar la libreta sanitaria con la última dosis del Covid 19.

En la foto de perfil de la cuenta que llama, se puede identificar el ícono y la inscripción del Ministerio de Salud.

Los hackers hacen algunas preguntas para agendar el supuesto turno de vacunación, como en qué horario se puede acercar usted a vacunarse. Al decir un día y horario, los ciberdelincuentes le advierten que le llegará a WhatsApp un código que sería el turno para la vacunación, y piden que lo dicte.

El código es de seis números separados por un guión, ejemplo: 678-644. En realidad, este es la clave de seguridad de la cuenta de WhatsApp del usuario y al pasarlo pueden hackearla fácilmente.

Si el código no llega al usuario mediante la app, o este no quiere pasarlo, intentan que la persona reciba el código por SMS. Se trata del mismo formato, seis números separados por un guión. Sea a través de WhatsApp o SMS, es importante no pasar el código, ya que fácilmente pueden acceder a la cuenta y hacerse pasar por el usuario para pedir dinero a los contactos.

Precauciones para evitar posibles estafas

1. Activá la verificación en dos pasos ingresando a WhatsApp en en la sección “Cuenta”, ubicada dentro de la sección “Ajustes” o “Configuración” (esto depende del modelo de cada dispositivo).

2. En caso de recibir un mensaje en el que se brinde un código de verificación, evitá compartirlo con terceros por cualquier medio.

4. Si recibís una llamada de WhatsApp solicitando datos para actualizar la libreta sanitaria, es aconsejable bloquear y reportar al usuario.

5. En caso de ser víctima de estafa, avisá a tus contactos y denunciá lo ocurrido antes las autoridades correspondientes.