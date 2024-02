Estas son las imágenes que la sonda lunar Odysseus envió del punto más austral de la Luna

La sonda lunar Odysseus, de la empresa estadounidense Intuitive Machines alunizó el jueves pasado. La noticia recorrió el mundo. «Podemos confirmar, sin duda alguna, que nuestro equipo está en la superficie de la Luna, y estamos transmitiendo» declaró Tim Crain de Intuitive Machines durante un video, difundido en directo por la compañía.

La empresa Intuitive Machines, con base en la ciudad de Houston, logró posar en la Luna a la primera nave espacial estadounidense en más de 50 años como parte de una nueva flota de robots comerciales no tripulados, financiada por la NASA y destinada a preparar misiones con astronautas.

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes del entorno y del punto ubicado más al sur en el que un vehículo lunar haya aterrizado. Según narra la empresa, tras alcanzar su destino el jueves pasado, Odiseo continuaba comunicándose ayer con los controladores de vuelo desde la superficie lunar y capturó la fotografía de arriba de la luna, aproximadamente 35 segundos después de lanzarse en su aproximación al lugar de aterrizaje.

La cámara está en el lado de popa de estribor del módulo de aterrizaje en esta parte de la misión, informó la cuenta en X de Intuitive Machines, empresa contratada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) para llevar instrumental científicos a a la Luna.

De esta forma, el aterrizador envió imágenes desde la superficie lunar de su descenso vertical a su lugar de aterrizaje en el cráter Malapert A, lo que representa el punto más al sur en el que cualquier vehículo haya podido aterrizar en la Luna y establecer comunicación con los controladores terrestres.

Como parte del descenso de Odiseo a la superficie lunar, los algoritmos de navegación relativa al peligro detectaron nueve sitios de aterrizaje seguros dentro de la región objetivo del polo sur.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb