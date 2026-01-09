Este sábado despiden en Roca a la familia que murió en el trágico accidente en Entre Ríos

Este sábado 10 de enero se realizará en General Roca el velorio de Nora del Carmen Techeira, Gabriela Liz Martínez, Omaira Ruth Martínez y Astrid Raquel Martínez, cuatro de las cinco víctimas del fatal siniestro vial ocurrido en la ciudad entrerriana de Chajarí, que conmocionó a toda la región.

Los restos serán velados en la Iglesia Dimensión de Dios, ubicada en la intersección de las calles Hornero y Defensa, desde las 8.30 hasta las 17. Familiares, amigos y vecinos se reunirán para despedir a las víctimas en un clima de profundo dolor.

A través de un comunicado, sus seres queridos expresaron:

“Con profundo dolor despedimos a personas muy amadas, y hallamos consuelo en que descansan en paz, en los brazos de nuestro Señor”.

La tragedia generó una enorme conmoción en la comunidad roquense, que acompaña a la familia en este momento tan difícil.

Cómo fue el choque fatal en Chajarí

El siniestro ocurrió el domingo pasado en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos. El vehículo en el que viajaba la familia impactó contra el guardarraíl en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la Colectora, volcó y posteriormente se incendió.

Cuando personal de Bomberos Voluntarios llegó al lugar, encontró cuatro cuerpos calcinados en el interior del automóvil.

Según informaron medios entrerrianos, Astrid había sido trasladada de urgencia en un vehículo particular al hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica. Este miércoles se confirmó su fallecimiento, elevando a cinco el número total de víctimas del trágico accidente.