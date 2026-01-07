Murió la única sobreviviente del choque fatal de una familia de Roca en Entre Ríos

Roca se encuentra atravesada por una noticia que reavivó el dolor de un siniestro que tuvo como víctima a una familia completa. Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del choque ocurrido en Entre Ríos, murió tras permanecer internada en grave estado. La joven era estudiante de la ESRN 1.

Conmoción en Roca: el comunicado que confirmó la peor noticia

La información fue confirmada a través de un comunicado institucional de la ESRN 1, donde el equipo directivo informó el fallecimiento de la estudiante. El mensaje estuvo dirigido a la comunidad educativa y a los vecinos, con referencias al acompañamiento durante los días de internación.

La escuela recordó que Astrid era hermana de Omaira Ruth y Gabriela Liz Martínez, quienes murieron en el hecho, junto a su madre Nora del Carmen y su tío David. La escuela expresó su acompañamiento a a su padre y su familia en el duelo.

El siniestro vial ocurrió en Chajarí, Entre Ríos, durante la madrugada del domingo.

«»Las personas solo mueren cuando se las olvida. En nuestros corazones, su bondad y luz serán eternas», expresó la institución.

Cómo fue el choque fatal en Chajarí que enluta a Roca

El siniestro ocurrió el domingo pasado en Chajarí. El auto en el que viajaba la familia volcó y se incendió después de chocar contra el guardarraíl en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Colectora.

Cuando el personal de Bomberos Voluntarios arribó, encontró cuatro cuerpos calcinados en el interior del vehículo.

De acuerdo con la información publicada por medios entrerrianos, Astrid «fue trasladada de manera particular al hospital Santa Rosa de Chajarí y, debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente fue derivada al hospital San Martín de Paraná», donde permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica. Desafortunadamente, este miércoles se conoció la noticia de su fallecimiento.