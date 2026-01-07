Intento de homicidio en Roca: imputaron a un hombre por un ataque a balazos en una plaza

El hecho ocurrió en inmediaciones de una plaza de Roca, donde el imputado disparó dos veces contra la víctima y le causó heridas de extrema gravedad.

Un violento episodio ocurrido a fines de noviembre en Roca derivó en la formulación de cargos y la prisión preventiva de un hombre acusado de intento de homicidio. La jueza de Garantías tuvo por acreditada la hipótesis fiscal y ordenó que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación.

El hecho se produjo en plena vía pública, cerca de una plaza del sector norte de la ciudad, y dejó a la víctima con lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. La intervención de un familiar y la rápida atención médica fueron claves para evitar un desenlace fatal.

El ataque a tiros en la vía pública

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 16:30, en inmediaciones de la plaza ubicada en la intersección de España y Los Cardenales. En ese lugar, el imputado mantuvo una discusión con la víctima y, con intención de matarla, efectuó dos disparos dirigidos al cuerpo.

El agresor portaba un arma de fuego sin autorización legal. Los proyectiles impactaron y provocaron lesiones graves en el hígado, el intestino grueso y el intestino delgado, lo que obligó a una intervención médica urgente.

La intervención que evitó la muerte

Durante la audiencia se destacó que la intervención del sobrino de la víctima fue determinante. El joven logró que el atacante se alejara del lugar y colaboró en el traslado al hospital López Lima, con la ayuda de un hombre que pasaba circunstancialmente por la zona.

Si bien durante la internación las heridas se agravaron, el trabajo del personal médico permitió salvarle la vida a la víctima, que permaneció bajo cuidados intensivos.

Un segundo hecho y la fuga

La Fiscalía también atribuyó un segundo hecho ocurrido inmediatamente después del ataque. De acuerdo a la acusación, el imputado exhibió el arma de fuego al sobrino de la víctima, generándole temor, y luego se dio a la fuga.

La orden de detención fue librada el mismo 28 de noviembre, en función de la gravedad del episodio. El acusado recién fue detenido el 5 de enero, tras una búsqueda que se extendió por varias semanas.

La prueba reunida por la Fiscalía

Como sustento probatorio, la acusación enumeró testimonios de testigos presenciales, entre ellos el del sobrino de la víctima, quien dio cuenta de conflictos previos entre las partes. También se incorporó el proyectil secuestrado, la documentación médica de las lesiones, el registro del traslado al hospital y otras constancias.

La postura de la defensa y la decisión judicial

La Defensa Penal se opuso a la formulación de cargos al sostener que habría existido un amedrentamiento previo por parte de la víctima y que el imputado actuó en defensa propia. Sin embargo, la jueza de Garantías consideró que la evidencia reunida hasta el momento constituye indicios suficientes para sostener la imputación.

Al resolver, aclaró que la defensa podrá producir prueba durante la investigación penal preparatoria para respaldar su propia teoría del caso.

Investigación y prisión preventiva

Finalmente, la magistrada dispuso un plazo de dos meses para la investigación y ordenó la prisión preventiva del imputado por el mismo lapso. La medida se fundamentó en la falta de arraigo, el riesgo de fuga y los antecedentes penales del acusado.