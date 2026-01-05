Confirmaron las identidades de la familia de Roca que murió en el accidente en Entre Ríos: quiénes eran

Este domingo un trágico accidente conmocionó al país. Una familia de Roca murió tras sufrir un siniestro vial en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Chajarí.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el personal de Bomberos Voluntarios encontró cuatro cuerpos calcinados en el interior del vehículo. Hoy se confirmaron sus identidades.

El hecho ocurrió a la 01:15 de este lunes en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Colectora, donde el automóvil volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl. Tras recolectar la evidencia, se confirmó que eran de Roca y se dieron a conocer sus identidades.

Las víctimes fatales eran David Techeira (30), Nora del Carmen Techeira (44), Omaira Ruth Martínez (17) y Gabriela Liz Martínez (20).

Cuál es el estado de salud de la única sobreviviente: el traslado de urgencia a Paraná

La única sobreviviente fue rescatada del interior de la unidad antes de que el fuego se generalizara. Si bien inicialmente ingresó al hospital local Santa Rosa, la complejidad de sus lesiones obligó a una derivación inmediata.

Según el último parte médico, presenta quemaduras severas en gran parte del cuerpo. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.