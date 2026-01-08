Tras una puja de cinco firmas, Río Negro adjudicó la modernización de la Estación Transformadora de Roca

La modernización permitirá reforzar el sistema de distribución que abastece a la localidad y zonas aledañas. (Foto: Gentileza)

Tras una puja que concentró el interés de cinco firmas del sector energético, el gobierno de Río Negro avanzó con la modernización de la Estación Transformadora Roca, una infraestructura central para el abastecimiento eléctrico regional.

El proceso se desarrolló mediante una licitación pública en octubre del año pasado y fue tramitada a través de la empresa transportista estatal Transcomahue S.A., responsable de la operación del sistema de alta tensión.

Las firmas que presentaron ofertas técnicas fueron Electrificadora del Valle, IPE Energía, Montelectro, Quantum SRL y Técnicas Modernas Aplicadas, todas con experiencia en obras de infraestructura eléctrica.

Tras la evaluación de las propuestas y el análisis administrativo correspondiente, la obra fue adjudicada a la empresa Quantum SRL, con un presupuesto oficial que supera los $2.200 millones.

El proyecto contempla la readecuación integral del edificio de control de la estación transformadora, donde se concentran los sistemas de comando, protección y monitoreo de la red.

De acuerdo con el contrato, el plazo de ejecución será de 10 meses contados desde el acta de inicio. El esquema de pagos prevé un anticipo financiero del 20% y el 80% restante mediante certificaciones mensuales.

Estación transformadora de Roca: los detalles de la modernización

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck en el marco del 146° aniversario de la ciudad y forma parte del plan provincial de modernización de la infraestructura eléctrica, orientado a garantizar mayor confiabilidad del servicio en Roca y en las localidades que dependen de esta estación.

Los trabajos incluyen la integración, conexionado, montaje, ensayos y puesta en servicio de nuevos tableros de protección, control, comunicaciones y servicios auxiliares, con tecnología digital de última generación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde la empresa Transcomahue señalaron que la estación transformadora fue construida en la década del 70 y tiene más de medio siglo de antigüedad, lo que vuelve necesario actualizar los sistemas críticos de operación.

«Lo que estamos trayendo de la década del 70 al 2025 es todo el sistema de protección y control», explicó el gerente técnico de la empresa, Néstor Salazar, al referirse al alcance del proyecto.

Foto: Gobierno de Río Negro.

Entre las principales intervenciones ya realizadas destacó el reemplazo de uno de los dos transformadores originales de 30 MBA por uno de 60 MBA, lo que elevó la capacidad total de la estación a 90 MBA. “El 30 MBA es la potencia de la máquina, es lo que te puede entregar y lo que en definitiva te da la capacidad para alimentar demanda”, explicó el gerente y remarcó que, “hoy nos sobra estación transformadora para abastecer el pico de la demanda en verano”.

El funcionario remarcó que contar con sistemas más modernos permite actuar con mayor rapidez ante fallas o contingencias, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la calidad del suministro eléctrico.

La obra se suma a otras intervenciones realizadas en la estación en los últimos años, que permitieron ampliar su capacidad y consolidar a Roca como un nodo estratégico del sistema eléctrico del Alto Valle.