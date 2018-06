Estos son los cortes y protestas programados para hoy en la región

El paro nacional convocado por la CGT y por las dos CTA tiene su reflejo en las calles, no solo por la poca circulación de personas ya que muchos no van a trabajar y no funciona el transporte público, sino también por las manifestaciones a favor de la medida de fuerza.

En Río Negro y Neuquén se organizaron protestas en las ciudades y en las rutas. Acá te contamos cuáles son para que puedas organizarte a la hora de salir.