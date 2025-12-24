Nacho Malcorra, el rionegrino que se aleja de Central y tiene dos ofertas tentadoras

Ignacio Malcorra, el volante de Río Colorado, está con un pie y medio afuera de Rosario Central y su nombre suena en dos destinos tentadores: Argentinos Juniors y Racing. Aunque se transformó en un emblema del Canalla en los últimos tiempos, especialmente por sus goles a Newell’s, su cambio de rumbo parece inevitable.

Y el que puso blanco sobre negro fue su representante, Sergio Levinton, quien aseguró que la dirigencia de Central no se comunicó con él para la renovación del vínculo. Poco antes, el futbolista había afirmado que estaba «renegociando un contrato nuevo».

«Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho«, afirmó Levinton en una entrevista con radio La Red.

«Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nacho para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado«, añadió.

Sondeos de Racing, interés de Argentinos

El nombre de Malcorra empezó a sonar en varios lugares y el propio representante reconoció que tuvo “muchas consultas porque la gente se enteró que quedaba libre» y que sonó el celular desde Avellaneda: «De Racing hubo un sondeo de gente del club, pero no es que se lo ofrecí«.

El otro destino podría ser Paternal. Se sabe que Nico Diez arma sus mediocampos con jugadores de buen pie y ante la posible salida de Alan Lescano, la opción de Malcorra es muy válida. El Bicho también está tras los pasos de Enzo Pérez y queda claro que el objetivo es agregarle una cuota de experiencia a un equipo que fue de los mejores en este 2025.