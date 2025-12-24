Guía definitiva para pagar con Pix en Brasil: el paso a paso para ahorrar en la playa este verano 2026

Tras el boom de turistas argentinos en las playas de Brasil, el sistema Pix se consolidó como la opción preferida para evitar el recargo del dólar tarjeta y la inseguridad de andar con efectivo. Gracias a la integración con billeteras virtuales locales como Cocos, pagar un choclo en la arena o una cena en Buzios es tan simple como escanear un código QR con el celular.

Aquí te explicamos cómo funciona este sistema que ya procesa miles de pagos por día y por qué es la clave financiera de este verano 2026.

Paso a paso: Cómo activar Pix desde Argentina

Para operar en Brasil «como un local», solo necesitás seguir estos pasos antes de cruzar la frontera o al llegar al destino:

Descargá la app y fondeala: una vez abierta tu cuenta, tendrás un CVU propio al que podés transferir pesos desde cualquier banco o billetera virtual. Usa tus inversiones: una de las grandes ventajas de este verano es que podés pagar directamente con el dinero que tenés en fondos comunes de inversión (FCI), como el Cocos Daruma (COCORMA). Esto permite que tu saldo genere rendimientos hasta el segundo exacto en que realizás el pago. Elegí el método de pago: dentro de la app, seleccioná la opción «Pagar con Pix». El comercio te ofrecerá dos alternativas: QR Code: lo escaneás desde el posnet, el celular del vendedor o un código impreso.

lo escaneás desde el posnet, el celular del vendedor o un código impreso. Chave Pix (Llave Pix): es un identificador (como un celular o un e-mail). Ingresás el monto, chequeás el nombre del receptor y la transferencia es instantánea.

¿Qué necesitás para que el sistema no falle?

Para evitar momentos incómodos en la caja, tené en cuenta estos dos requisitos: