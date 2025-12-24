Javier Milei dejó su saludo para Navidad: «Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas», dijo en su mensaje

El presidente Javier Milei este miércoles de Nochebuena dejó un saludo con motivo de una de las fiestas de año. «Feliz Navidad en Libertad VLLC», dijo el mandatario, acompañado de un video.

«Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, adelantó en el mensaje navideño.

FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD

VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

Javier Milei hizo un repaso de las medidas de su gestión en su mensaje de Navidad

En su mensaje el mandatario hizo un repaso de algunos de los hechos de su gestión con un repaso de algunas de sus declaraciones en discursos y entrevistas. «Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidando de 15 puntos del PIB a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso en la historia y vamos a seguir por el mismo caminando, bajando el gasto y bajando los impuestos», resaltó MIlei.

«Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza», agregó.

Sumó que se eliminó «el cepo cambiario de la economía argentina para siempre» y resaltó la firma del acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Añadió que antes había «9000 piquetes por año y hoy es cero»,

Además mencionó algunas medidas tomadas en materia de seguridad, como impulsar «la reforma de tolerancia cero contra la delincuencia».

En lo relacionado con lo electoral, destacó la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y los resultados del oficialismo en la última elección.

«Que tengan muy felices fiestas. Qué Dios los bendiga a todos. Qué las fuerzas del cielo lo acompañen y viva la libertad carajo», expresó.

Dónde pasará Javier Milei la Nochebuena y Navidad

El mandatario pasará esta Navidad en la quinta de Olivos con la mente en la sesión del viernes en la Cámara de Senadores en la que se tratará el Presupuesto 2026 y en la oficialismo necesita la media sanción restante para su aprobación definitiva.

Según indicó Noticias Argentinas, la festividad cristiana no tiene mucho asidero en el presidente que lo transita como un día más debido a sus inclinaciones por convertirse al judaísmo, una cuenta pendiente que prometió culminará una vez que deje el sillón de Rivadavia.