Horóscopo Chino: predicciones de Ludovica Squirru para una Nochebuena bajo la energía del Conejo

Horóscopo Chino hoy. La llegada de la Navidad no es solo una fecha en el calendario; para la astrología oriental, el clima energético define cómo debemos movernos para atraer la abundancia. En esta oportunidad, Ludovica Squirru reveló a través de sus redes las coordenadas exactas para transitar este miércoles 24 de diciembre 2025, un día marcado por el Fuego Yin y la presencia del Conejo.

Horóscopo Chino hoy. La energía del día: Fuego Yin y Conejo de Madera

Horóscopo Chino: el universo nos propone una pausa reflexiva. El Fuego Yin es como la llama de una vela: cálido, iluminador pero delicado. Al combinarse con el signo del día, el Conejo, la atmósfera de esta Nochebuena se vuelve ideal para los encuentros íntimos y la sensibilidad.

Sin embargo, hay que estar atentos al Ki diario (4), que nos invita a la organización y al equilibrio. Según el mensaje de Ludovica, es un momento sagrado para el servicio social y la entrega al prójimo, alineándose perfectamente con el espíritu navideño.

Horóscopo Chino: los signos protagonistas y el «choque» del día

No todos los animales del zodíaco chino vivirán esta Nochebuena de la misma manera. Aquí te contamos quiénes están en sintonía y quiénes deberán practicar la paciencia:

Concordias y afinidades: Si sos Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro o Chancho, ¡felicidades! La energía del día fluye a tu favor, permitiéndote disfrutar de reuniones armoniosas y conexiones profundas.

El signo en alerta: El Gallo es quien enfrenta el «choque» hoy. Si pertenecés a este signo, te recomendamos evitar discusiones familiares y mantener un perfil bajo para que el brindis sea en paz.

Horóscopo Chino: ¿qué evitar esta Nochebuena? El consejo de Ludovica Squirru

Para que la energía no se estanque, la experta en Horóscopo Chino fue muy clara con sus advertencias para este 24 de diciembre 2025. Aunque estemos de festejo, hay actividades que el cosmos no recomienda realizar hoy:

Evitar casarse : no es el día para compromisos legales definitivos.

: no es el día para compromisos legales definitivos. No mudarse : guardá las cajas, la energía de traslado está bloqueada.

: guardá las cajas, la energía de traslado está bloqueada. No cavar: la tierra debe descansar, al igual que nuestros proyectos más ambiciosos de infraestructura.

Tip de Brindis: aprovechá la noche para «hacer servicio», ya sea ayudando en la cocina o acompañando a quien esté solo. Esa es la verdadera llave para abrir tu destino en el 2026.

Horóscopo Chino: ficha técnica del miércoles 24 de diciembre 2025