Estudiantina 2026 llegó a su fin: podio compartido y premios millonarios para los ganadores
Los organizadores resolvieron que, ante el empate obtenido en los distintos lugares, cada uno se lleve el premio completo.
Transcurridos los ocho días de competencia en diferentes disciplinas, se conocieron los ganadores de la Estudiantina 2026 en Cutral Co y Plaza Huincul. Desde la organización se resolvió que, ante el empate de los concursantes, cada uno de los cursos ganadores se lleve la totalidad de los premios: $17 millones para los 1°; $12 millones para los 2° y $8 millones para el 3°.
En la entrega de premios se conoció quiénes ganaron por las otras categorías en concurso. La ceremonia se hizo en el club Plaza Huincul el viernes por la noche.
El podio compartido y la resolución adoptada por los municipios de Cutral Co, Plaza Huincul y la cooperativa Copelco, de entregar la totalidad del premio -en vez de dividirlo- a los concursantes que integraron el podio, sorprendió a los participantes.
Desde la organización se informó que los adolescentes de 5° G de la Epet N° 1 y el 5° B del Cpem N° 6 -ambos de Cutral Co- obtuvieron ocho puntos y se alzaron con los $17 millones para cada uno. La algarabía fue mayor cuando se anunció que a cada uno de los cursos les correspondía la totalidad del dinero.
Para el 2° lugar la sumatoria de cuatro puntos también hizo que el puesto sea para el 5° C del CPEM N° 6. Mientras que el 3° con tres puntos cada uno fue para los equipos que representaron a 6° y 5° 4ª de la Epet N° 10, y 6° F de la Epet N° 1.
La competencia contempló además a la mejor hinchada que fue para el Cpem N° 20 de Cutral Co; la mejor mascota fue para 6° Sentido de 6° 2° de la Epet N° 10. Mientras que la mejor bandera fue otorgada a 6° Classic y 6° Essentia de la Epet N° 1. Para cada uno correspondió $1 millón.
A lo largo de los ocho días, la organización estima que participaron 1.300 adolescentes que concurren a 60 cursos. Las disciplinas se realizaron en distintos espacios de Cutral Co y Plaza Huincul como expresión artístcia, voley mixto, zona de combate, preguntados y fútbol padel. Todas las categorías sumaron el puntaje que terminó el viernes por la noche, con la premiación.
La decisión de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, junto a Máximo Cisneros, de la cooperativa Copelco de no dividir el monto entre los ganadores, sino darles la totalidad del dinero a cada uno cuando hubiera empate, hizo estallar de alegría a los premiados.
Esta edición de la Estudiantina se hizo por segundo años en conjunto entre los municipios y la cooperativa para concentrar toda la propuesta y que los adolescentes se reunan y disfruten en una misma instancia.
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