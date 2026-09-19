Estudiantina 2026 llegó a su fin: podio compartido y premios millonarios para los ganadores

Transcurridos los ocho días de competencia en diferentes disciplinas, se conocieron los ganadores de la Estudiantina 2026 en Cutral Co y Plaza Huincul. Desde la organización se resolvió que, ante el empate de los concursantes, cada uno de los cursos ganadores se lleve la totalidad de los premios: $17 millones para los 1°; $12 millones para los 2° y $8 millones para el 3°.

En la entrega de premios se conoció quiénes ganaron por las otras categorías en concurso. La ceremonia se hizo en el club Plaza Huincul el viernes por la noche.

El podio compartido y la resolución adoptada por los municipios de Cutral Co, Plaza Huincul y la cooperativa Copelco, de entregar la totalidad del premio -en vez de dividirlo- a los concursantes que integraron el podio, sorprendió a los participantes.

Desde la organización se informó que los adolescentes de 5° G de la Epet N° 1 y el 5° B del Cpem N° 6 -ambos de Cutral Co- obtuvieron ocho puntos y se alzaron con los $17 millones para cada uno. La algarabía fue mayor cuando se anunció que a cada uno de los cursos les correspondía la totalidad del dinero.

El 2° premio tuvo ganadores único. (Foto: Gentileza)

Para el 2° lugar la sumatoria de cuatro puntos también hizo que el puesto sea para el 5° C del CPEM N° 6. Mientras que el 3° con tres puntos cada uno fue para los equipos que representaron a 6° y 5° 4ª de la Epet N° 10, y 6° F de la Epet N° 1.

La competencia contempló además a la mejor hinchada que fue para el Cpem N° 20 de Cutral Co; la mejor mascota fue para 6° Sentido de 6° 2° de la Epet N° 10. Mientras que la mejor bandera fue otorgada a 6° Classic y 6° Essentia de la Epet N° 1. Para cada uno correspondió $1 millón.

El 3° puesto se compartió entre dos escuelas técnicas (Foto: Gentileza)

A lo largo de los ocho días, la organización estima que participaron 1.300 adolescentes que concurren a 60 cursos. Las disciplinas se realizaron en distintos espacios de Cutral Co y Plaza Huincul como expresión artístcia, voley mixto, zona de combate, preguntados y fútbol padel. Todas las categorías sumaron el puntaje que terminó el viernes por la noche, con la premiación.

La decisión de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, junto a Máximo Cisneros, de la cooperativa Copelco de no dividir el monto entre los ganadores, sino darles la totalidad del dinero a cada uno cuando hubiera empate, hizo estallar de alegría a los premiados.

Esta edición de la Estudiantina se hizo por segundo años en conjunto entre los municipios y la cooperativa para concentrar toda la propuesta y que los adolescentes se reunan y disfruten en una misma instancia.