El truco del vinagre antes de cocinar empanadas: para qué sirve y cómo hacerlo

Las empanadas al horno pueden dejar grasa, masa o relleno adheridos a la fuente y convertir el lavado en una tarea complicada. Un sencillo truco con vinagre blanco puede facilitar la limpieza posterior, aunque hay un detalle importante que conviene conocer.

Hacer empanadas caseras al horno tiene una parte poco agradable: limpiar la bandeja después de cocinar. La grasa del relleno, el jugo que puede escapar de alguna empanada y los restos de masa suelen quedar adheridos al metal con el calor.

Para evitar pasar largos minutos refregando después de comer, existe un truco casero con vinagre blanco que se aplica antes de llevar las empanadas al horno.

Sin embargo, su función no es exactamente la que muchos imaginan: no se utiliza para impedir que las empanadas se peguen, sino principalmente para facilitar la limpieza posterior de la bandeja.

Según explicó El Cronista, la técnica consiste en colocar una capa muy fina de vinagre blanco sobre la superficie limpia antes de distribuir las empanadas. Su contenido de ácido acético puede ayudar posteriormente a remover determinados residuos adheridos.

Para qué sirve rociar vinagre en la bandeja de las empanadas

Durante el horneado, es habitual que pequeñas cantidades de grasa, relleno o líquido terminen sobre la fuente. Con las altas temperaturas pueden secarse y quedar fuertemente adheridas.

El truco del vinagre busca hacer más sencilla la tarea que viene después de cocinar.

La clave está en utilizar muy poca cantidad. No hay que llenar la bandeja de vinagre ni dejar charcos debajo de las empanadas.

Cómo hacer el truco del vinagre antes de llevar las empanadas al horno

El procedimiento es muy sencillo. Primero hay que asegurarse de que la bandeja esté limpia y seca.

Luego se coloca vinagre blanco en un pulverizador y se rocía ligeramente sobre la superficie. Con papel de cocina o un paño limpio puede distribuirse hasta conseguir una película muy fina.

Después se acomodan las empanadas y se realiza la cocción normalmente.

La bandeja debe quedar apenas humedecida y nunca empapada, ya que agregar demasiado líquido no mejora el resultado.

¿El vinagre sirve para que las empanadas no se peguen?

Este es uno de los puntos más importantes. El vinagre no reemplaza a un producto antiadherente.

Si el problema es que las empanadas suelen quedar pegadas a la fuente, existen alternativas más apropiadas, como utilizar papel para horno, una bandeja antiadherente o una pequeña cantidad de materia grasa, dependiendo del tipo de fuente y de la receta.

El vinagre cumple otra función: puede convertirse en un aliado para aflojar algunos residuos y facilitar el lavado posterior.

Qué hacer con la bandeja después de sacar las empanadas

Una vez terminada la cocción, tampoco conviene colocar inmediatamente la fuente caliente debajo del agua fría.

Lo recomendable es esperar a que baje la temperatura, retirar los restos de comida y recién entonces lavarla con agua y detergente.

El vinagre puede complementar la limpieza, pero no reemplaza el lavado habitual con detergente.

Así, con apenas una pequeña cantidad de un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina, es posible probar un recurso sencillo para que la bandeja de las empanadas resulte menos trabajosa de limpiar después de cocinar.