¿No sabés qué leer? Estos son los seis recomendados de la librería Lecton para esta semana

Novedad: Hijos de Eva

John Connolly

John Connolly vuelve a poner en movimiento a Charlie Parker, el detective que protagoniza una de las series más extensas y personales del thriller contemporáneo. Esta vez, la investigación comienza con una desaparición aparentemente sencilla: Wyatt Riggins, novio de una joven artista de Maine, se esfuma dejando apenas un mensaje en su teléfono: «CORRE». Lo que Parker encuentra detrás de esa fuga, sin embargo, conduce mucho más lejos: un secuestro de niños, un cártel mexicano y una red vinculada con el tráfico de antigüedades. Como suele ocurrir en esta serie, una investigación concreta termina abriendo una puerta hacia un mundo donde el mal no es una abstracción, sino una fuerza organizada y persistente.

Connolly maneja con solvencia ese mecanismo de revelaciones sucesivas. La novela avanza entre pistas, persecuciones y personajes que esconden más de lo que están dispuestos a contar, pero el interés no está solamente en descubrir quién hizo qué. Hijos de Eva funciona también por la atmósfera que construye el escritor irlandés: un territorio sombrío en el que la violencia puede aparecer de manera brutal y donde las fronteras entre los distintos tipos de delincuencia terminan desdibujándose. El tráfico de objetos antiguos, el poder de los cárteles y la desaparición de los chicos forman parte de una misma trama de ambición y sometimiento.

A esta altura de la serie -es el volumen número 23-, Parker es un personaje con una historia propia que pesa sobre cada investigación. Connolly no necesita reconstruirlo desde cero ni convertirlo en un detective infalible. Su fortaleza está, justamente, en esa combinación de experiencia, obstinación y una relación particular con el mal que atraviesa toda la saga. Quienes siguen la serie encontrarán aquí algunos de sus rasgos más reconocibles; para quienes llegan por primera vez, la novela ofrece igualmente un thriller de ritmo sostenido, aunque con un universo de personajes y conflictos que excede largamente esta historia.

El libro de la risa y el olvido

Milan Kundera

Kundera convierte la memoria en un territorio de disputa. Tamina, una joven viuda que vive en el exilio, quiere recuperar los diarios que dejó en su país para reconstruir con ellos los recuerdos de su vida matrimonial. Mirek emprende una operación inversa: intenta recuperar unas cartas de amor para hacer desaparecer de su pasado una relación que preferiría negar. En ambos casos, los objetos guardan una versión de la vida que sus dueños quieren recuperar, modificar o directamente borrar.

A partir de estas historias y de otras que se cruzan con ellas, Kundera arma una novela que se mueve entre el erotismo, el humor, la reflexión política y la tragedia. El olvido no aparece solamente como una falla de la memoria individual: también puede ser una herramienta del poder y una forma de reescribir la historia. Escrita después de la experiencia de la Primavera de Praga y del exilio del propio Kundera, la novela explora qué queda de una persona cuando su pasado empieza a desaparecer, y qué ocurre cuando una sociedad entera es empujada a olvidar. Fragmentaria y lúcida, El libro de la risa y el olvido conserva esa mezcla tan característica del autor entre ironía, inteligencia y una melancolía que nunca se vuelve solemne.

El hombre que amaba los libros

Patrick Dewitt

Bob Comet es un bibliotecario jubilado que vive solo, rodeado de libros y de pequeñas rutinas, hasta que un encuentro casual con una anciana perdida lo lleva a convertirse en voluntario en la residencia donde ella vive. Allí, entre residentes tan singulares como él, su vida empieza a abrirse hacia los demás y también hacia su propio pasado: el niño que escapó de su casa durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el amor que perdió y la vocación de bibliotecario que terminó convirtiéndose en una forma de vida.

Con humor seco, melancolía y una mirada compasiva sobre sus personajes, El hombre que amaba los libros encuentra lo extraordinario en una vida aparentemente común. DeWitt escribe una novela sobre la introversión, pero también sobre la posibilidad de encontrar compañía, placer y sentido en los márgenes de la vida social.

La otra historia

Virginia Simari

En espacios y encuentros cotidianos -una cocina, una conversación entre hermanas, una sala de espera, un objeto guardado durante años- aparecen los mandatos, los silencios, las culpas y los deseos que atraviesan la vida de sus personajes. Con una prosa sensible y una oralidad muy reconocible, Simari se detiene en aquello que suele quedar fuera de las grandes historias: las dudas, las conversaciones inconclusas, el desgaste de los vínculos y también la ternura.

Pero la novela no se queda en el retrato de lo doméstico; másbien se pregunta quién cuenta una vida, qué permanece de nosotros en la memoria de los demás y qué puede cambiar cuando alguien se decide a escuchar una versión diferente.

Un trabajo en San Roque

Carlos Correas

El fragmento que abre la novela alcanza para mostrar el tono: Claudio acaba de dispararle a un hombre, sale de la comisaría después de saludar cordialmente a los policías y, mientras pasa un ómnibus hacia Rosario, concluye: «Por fin he hecho algo». La escena, narrada con una prosa seca y despojada, tiene algo de policial pero también de farsa negra, y deja al lector frente a un personaje cuya relación con la violencia parece tan desconcertante como su propia indiferencia.



Publicada originalmente en 1997, la novela recupera una de las zonas más singulares de la obra de Correas, escritor y ensayista argentino.

El abrazo inesperado

Iara Larcos

Quino quiere un abrazo. Lo descubre cuando ve a una niña recibir el de su papá antes de ir a la escuela y sale al jardín decidido a conseguir uno. Pero cada animal que encuentra tiene otra cosa que pedirle: la tortuga necesita ayuda con una nuez, los pájaros quieren que cante con ellos y la gatita le pide que atrape un insecto en lo alto de un árbol. Mientras Quino se ocupa de las necesidades de los demás, su propio deseo parece quedar siempre para después. Una historia sencilla y cálida sobre algo que los chicos conocen muy bien: necesitar afecto y animarse a pedirlo.

El abrazo inesperado también habla de los encuentros que surgen cuando dejamos de buscar exactamente lo que imaginábamos. Con ilustraciones que acompañan el tono amable de la historia y una trama pensada para los primeros lectores, el libro propone hablar de los afectos sin solemnidad: pedir un abrazo está bien, pero también descubrir que el cariño puede aparecer de maneras inesperadas. Recomendado a partir de los 3 años.