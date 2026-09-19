Se acerca la primavera con calor, viento y lluvia: así cambia el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma este sábado

Previo al inicio de la primavera, el pronóstico adelantó un cambio de aire en el que persistirá el clima cálido, aunque combinado con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado la temperatura rozará los 30°C en algunas regiones. Si bien se presenta como una oportunidad ideal para realizar actividades al aire libre, advirtió que la situación podría variar hacia la noche. Mirá el detalles del clima para el Alto Valle, la Cordillera y Viedma.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 10°C y alcanzará una máxima de 29°C por la tarde. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día. Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 69 km/h por la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 28 °C . Cielo ligeramente nublado en la mañana (0% prob. de precipitación) , pasando a tormentas o lluvias de tarde y noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos de 13 – 22 km/h por la mañana con ráfagas de 42 – 50 km/h, e intensificándose a 32 – 41 km/h hacia la tarde y noche, con ráfagas de 51 – 59 km/h en la tarde y 60 – 69 km/h por la noche .

Mínima de 10 °C y máxima de 28 °C . Cielo ligeramente nublado en la mañana (0% prob. de precipitación) , pasando a tormentas o lluvias de tarde y noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos de 13 – 22 km/h por la mañana con ráfagas de 42 – 50 km/h, e intensificándose a 32 – 41 km/h hacia la tarde y noche, con ráfagas de 51 – 59 km/h en la tarde y 60 – 69 km/h por la noche . General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 29 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), y tormentas por la tarde y noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos constantes de 23 – 31 km/h, con ráfagas de 51 – 59 km/h durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera aflojará el frío. La mañana comenzará con 3°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 15°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico. El viento mantendrá velocidades constante de 23 a 31 Km/h, en algunos sectores las ráfagas llegarán a los 59 km/h. Respecto a las precipitaciones, se prevé su aparición a partir de la tarde.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 3 °C y máxima de 15 °C . Cielo algo nublado en la mañana (0% prob. de precipitación) , evolucionando a precipitaciones/lluvias y nevadas por la tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 7 – 12 km/h por la mañana, subiendo a 32 – 41 km/h por la tarde y 23 – 31 km/h por la noche, con ráfagas de 51 – 59 km/h en la tarde y noche .

Mínima de 3 °C y máxima de 15 °C . Cielo algo nublado en la mañana (0% prob. de precipitación) , evolucionando a precipitaciones/lluvias y nevadas por la tarde y noche (40 – 70% prob. de precipitación) . Vientos de 7 – 12 km/h por la mañana, subiendo a 32 – 41 km/h por la tarde y 23 – 31 km/h por la noche, con ráfagas de 51 – 59 km/h en la tarde y noche . San Carlos de Bariloche: Mínima de 4 °C y máxima de 16 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con lluvias por la tarde y lluvias/nevadas por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos de 7 – 12 km/h por la mañana, de 32 – 41 km/h por la tarde y de 23 – 31 km/h por la noche, registrando ráfagas de 51 – 59 km/h tanto a la tarde como a la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 29°C y la mínima se ubicará en 12°C. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 59 km/h a la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: