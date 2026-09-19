Feria Internacional del Libro de Neuquén: los diez destacados de un encuentro con la lectura

La XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén comenzó con una convocatoria que sorprendió incluso antes de que terminara su primer fin de semana. Durante las tres primeras jornadas, entre viernes, sábado y domingo, unas 75 mil personas recorrieron los stands, participaron de las distintas actividades y se acercaron a las presentaciones de libros. También hubo movimiento en las mesas de las librerías: según la información oficial, difundida por el propio municipio neuquino, se vendieron alrededor de 6 mil ejemplares por día.



Los números son una muestra de que la feria convierte a Neuquén en una ciudad atravesada por los libros. Pero una feria también se construye con historias más pequeñas: una editorial que trabaja desde la Patagonia, una librería que se anima a publicar, un libro que vuelve sobre el territorio, un escritor que llega, un humorista que arma su propio espacio entre los stands.

Por los pasillos de la Feria, concurridos también los días de semana (Foto: Cecilia Maletti)



Por eso, elegimos los diez destacados de esta feria que hoy y con horario super extendido, cerrará sus puertas a las 23 y cerrará también su versión 2026. «Por las condiciones climáticas previstas, el domingo la Feria permanecerá cerrada», informaron anoche los organizadores de la Feria.

1.- Tanta Ceniza y Cosa seria, dos proyectos con alma patagónica

Tanta Ceniza y Cosa Seria comparten el stand 95 de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén. Son proyectos diferentes, con recorridos diferentes, pero hay algo que los acerca: los dos trabajan desde Neuquén para que los libros -y especialmente la poesía- encuentren lectores. Uno nació como editorial; el otro, como librería.

Aixa Rava, Mauricio Giulietti y Facundo Podestá en el stand 95. (Foto: Diario Río Negro)

Cosa Seria nació en Neuquén Capital de la mano de Mauricio Giulietti y Facundo Podestá como un proyecto ligado a la poesía, a través de la venta de libros y la organización de presentaciones y lecturas. Ahora dieron un paso más: también a editan obras.



Para un proyecto autogestivo, la Feria no es solamente una vidriera. “Es una oportunidad de venta, que no es menor, porque es un empuje que nos permite después seguir gestionando”, explica Giulietti.

Pero hay algo más detrás de esa búsqueda. Giulietti señala que existe una producción literaria importante en la región y que uno de los problemas es conseguir espacios donde pueda encontrarse con sus lectores. “Hay mucha producción literaria a nivel local y esta Feria sirve para difundir, para acercar a los lectores a los autores regionales”, sostiene.

En Cosa Seria, el foco está puesto especialmente en la poesía, un género que, según Giulietti, suele quedar relegado frente a otras opciones. La intención es darle un espacio concreto, visible, material. “Es una oportunidad de darle materialidad a eso, darle un espacio”, dice.



Entre las propuestas del sello está el último libro de Cali Duarte, poeta y docente neuquino. Los ejemplares tienen actualmente valores que van desde los $8.000 hasta los $15.000.

Tanta Ceniza llegó a ese mismo stand desde otro recorrido. Nació en Neuquén en 2019 como una editorial independiente, autogestiva y colaborativa, alrededor de un grupo de mujeres vinculadas con la escritura, la edición, la traducción, la ilustración y el diseño. Desde el comienzo, su apuesta fue poner en circulación voces que muchas veces quedaban fuera del centro del circuito editorial.

La escritora fueguina Aixa Rava, una de sus impulsoras, explica que hay algo particularmente patagónico en la editorial. No solamente porque los libros se publican desde Neuquén, sino porque ese lugar de origen aparece también en la identidad del catálogo. Las colecciones toman nombres como Piel de las arenas, a partir de un verso de Irma Cuña, o Maras en la Barda. La Patagonia no es solamente el territorio desde donde se edita: forma parte de la manera de pensar los libros.

Rava trabajó durante años como correctora y editora para otras instituciones y editoriales. Poner en marcha un proyecto propio implicó asumir un riesgo, pero también apareció una certeza: “si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más”.

En diálogo con Río Negro, Rava contó qué fue lo que encendió ese motor: “El deseo de ver publicados libros de muchas autoras que quiero y admiro (muchas de Patagonia) y que no podían publicar por cuestiones económicas o de acceso al circuito editorial, y el deseo de aportar a la bibliodiversidad, y quizás también a la librodiversidad, algo diferente, que reuniera la creación de muchas mujeres trabajando juntas”.

En Tanta Ceniza esa necesidad está asociada, desde el comienzo, a una política de publicación. La editorial se propone trabajar principalmente con voces de mujeres y de niños, pero también abrir espacio a pueblos originarios y personas con discapacidad.

El proyecto incluye también la intención de trabajar con textos en guaraní, mapudungun y wichí, además de pensar libros accesibles para personas con diversidad funcional.

Aunque comenzó especializada fundamentalmente en poesía, con el tiempo amplió su catálogo hacia ensayos, relatos breves, crónicas y diarios de viaje. Entre sus propuestas está la colección ilustrada Piel de las Arenas y los diarios de viaje de autoras como María Magdalena y Lucía Vargas. Entre sus autores neuquinos aparecen también Ro Oliviero y Carina Rita Medina.

Los precios de Tanta Ceniza van desde los $12.000 hasta los $25.000, según el título.

2.- El hallazgo: Un viaje a la Patagonia: el diario de un vikingo que recorrió la región en 1889

“Un viaje a la Patagonia” (En Reise til Patagonia), de Nils Johan Schjander, parece haber estado esperando más de un siglo para llegar hasta acá. Publicado este año por la neuquina Casa Editora Utopía Patagonia, es la primera edición en español del diario que el ingeniero noruego escribió durante sus recorridos por la Patagonia entre 1889 y 1891.



El hallazgo tiene además una historia detrás. El poeta y escritor Raúl Mansilla recibió a comienzos de los años 2000 un ejemplar del libro en noruego que un amigo le llevó desde ese país. Reconoció enseguida la presencia de nombres que forman parte de la historia patagónica -Sayhueque, Sacamata, militares, agrimensores- y comenzó un trabajo de traducción que demandaría más de dos décadas. El resultado incluye traducción, prólogo y abundantes notas destinadas a ubicar al lector contemporáneo frente a un texto escrito en el noruego de fines del siglo XIX.

Pero el verdadero descubrimiento está en Schjander. Llegó a la Argentina con una idea que hoy parece salida de una novela: junto con integrantes de la llamada Bohemia de Kristiania, un movimiento radical de artistas e intelectuales noruegos, imaginaba la posibilidad de fundar en la Patagonia un Estado libre, lejos de la moral burguesa, la Iglesia y las estructuras sociales de su país. La paradoja es extraordinaria: para llevar adelante su proyecto terminó trabajando para la Southern Argentine Land Company, vinculada a los intereses británicos sobre las tierras patagónicas.

Esa contradicción atraviesa el libro, pero no lo convierte en un tratado político. Schjander escribe como viajero y cronista. Cuenta caminos difíciles, falta de agua, caballos agotados, pumas, fortines, gauchos, encuentros y jornadas interminables. Y mira a las personas que encuentra con una curiosidad que lo distancia de la mirada altanera de muchos viajeros europeos de la época.



Ahí está buena parte del valor de este diario. La Patagonia de Schjander no es un territorio vacío a la espera de ser ocupado. Está llena de personas, intercambios, conflictos y desplazamientos. Se encuentra con comunidades originarias, registra sus modos de vida y deja constancia de la violencia y del despojo que acompañaron la consolidación del Estado argentino después de la llamada Conquista del Desierto. También observa el funcionamiento de los fortines y señala irregularidades que le resultan difíciles de explicar: hombres que figuran en los registros y no están allí, dinero que se asigna y destinos que no parecen claros.



Mansilla hace un trabajo destacable: las notas ayudan a reconstruir nombres, lugares y circunstancias, mientras la traducción busca conservar la voz del viajero sin volverla artificialmente antigua.

Un viaje a la Patagonia cuesta $30.000 y es, sin dudas, uno de esos libros que vale la pena buscar en esta Feria del Libro.

3. La biografía: un Berbel más allá del monumento

El miércoles 16, a las 20, Cecilia Rayén Guerrero Dewey presentó “Berbel, el latido de la Patagonia”, un retrato de Marcelo Berbel. Su desafío fue contar al hombre detrás del personaje que se convirtió en uno de los grandes nombres de Neuquén.

Folklorista, compositor, poeta, autor de canciones que son parte de la memoria popular, Berbel es una referencia para pensar una identidad patagónica. Contarlo otra vez, entonces, no era sencillo. Y menos cuando ya existen otras biografías sobre él.

Cecilia Rayén Guerrero Dewey empezó a investigar a Berbel en octubre de 2017, cuando todavía no sabía que aquella búsqueda terminaría convertida en un libro. Periodista, neuquina por adopción y por historia, licenciada en Comunicación Social, escritora y trabajadora de la gestión cultural, Guerrero Dewey se acercó al personaje desde un lugar que define también su manera de escribir: el periodismo sobre la cultura popular y el interés por las vidas detrás de los nombres conocidos. “Yo trato siempre de acercarme al personaje humano”, explica. “A lo despojado, a lo más sencillo. A mí me gusta contar vidas sencillas y es lo que quería contar de Marcelo Berbel”.

Ese fue su punto de partida. Pasó años entrevistando a familiares y personas de su entorno, revisando diarios y revistas de época y trabajando con materiales de archivo.

Cuando comenzó la investigación, todavía no se habían publicado las otras dos biografías que existen. Una es la de Lorena Juliani, de investigación minuciosa y centrada en la precisión de los datos; otra trabaja a partir de las canciones de Berbel. Guerrero Dewey eligió otro camino: acercarse a la intimidad. “Quería contar la sencillez de un personaje que le ha aportado a Neuquén muchísimo”, dice.



La palabra latido del título aparece como algo más que una metáfora. Berbel no termina con su muerte ni queda encerrado en su obra. Su influencia continúa en sus hijos y nietos, en músicos, gestores culturales y artistas que de distintas maneras prolongaron aquello que él puso en movimiento.

4:- Más invitados de lujo

El fin de semana trae una de las visitas destacadas de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. El sábado, Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber compartirán escenario para hablar de amor y muerte desde dos recorridos muy diferentes, pero con algo en común: la intención de convertir preguntas complejas en una conversación con el público.



Sábado 19, 20 h : Auditorio Marcelo Martín Berbel:Soledad Barruti y Darío Sztajnszrajber presentan “Historias de amor y de muerte”



La periodista y escritora Soledad Barruti lleva años investigando aquello que muchas veces queda escondido detrás de los productos que consumimos. Alimentación, industria, ambiente, publicidad y modelos de producción forman parte de los temas sobre los que construyó su trabajo periodístico. Es autora de “Malcomidos», una investigación sobre la industria alimentaria y sus efectos en la salud y el ambiente, y de «Mala leche», donde profundizó en la alimentación infantil y en el modo en que las empresas construyen buena parte de los discursos alrededor de lo que comen los chicos.

Su trabajo combina investigación, periodismo y divulgación, con una mirada crítica sobre los sistemas que organizan nuestra vida cotidiana. En los últimos años también llevó esas preocupaciones a otros formatos y escenarios.

Darío Sztajnszrajber, por su parte, hizo de la filosofía una herramienta para salir de las aulas y entrar en la televisión, la radio, los libros y los escenarios. Es filósofo, ensayista, docente y divulgador, y construyó una forma particular de acercar preguntas filosóficas a públicos amplios, sin abandonar la complejidad de los temas.

Fue el conductor de “Mentira la verdad”, el programa televisivo en el que abordaba conceptos y problemas de la filosofía a partir de situaciones de la vida cotidiana. También desarrolló programas de radio, ciclos y espectáculos teatrales, entre ellos «Desencajados. Filosofía + música». Es autor de «¿Para qué sirve la filosofía?», «Filosofía en 11 frases», «Filosofía a martillazos» y «El amor es imposible», entre otros libros.

En «Historias de amor y de muerte», ambos cruzan sus recorridos para detenerse en dos asuntos que atraviesan la experiencia humana. Una propuesta que combina reflexión, relato y conversación, y que seguramente tendrá tanto de preguntas como de posibles respuestas.

5.- La visita: Reynaldo Sietecase: de la Feria a la radio del diario

Poeta, escritor, periodista, conductor de “La inmensa minoría” en Radio con vos, Reynaldo Sietecase fue una de las figuras de la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén. Se presentó el sábado 12, a las 20, ante un repleto auditorio Marcelo Berbel, para hablar de su último libro, “Cabrón”, una especie de “arqueología” -como él mismo la define- de su padre, que se llamaba como él.

Sietecase vino un día antes a Neuquén, no sólo para conocer la ciudad que no había visitado nunca, sino también para recorrer uno de los pozos de Vaca Muerta y ver de primera mano y junto a especialistas en qué consiste ese motor energético del que se habla en todo el país.



El mismo sábado, antes de su charla en el auditorio Berbel, Sietecase fue a la renovada agencia del diario RíoNegro, en Ministro González y Córdoba, para recorrer las instalaciones y conocer la librería/café Lecton, ubicada en la planta baja del edificio neuquino.



En su rol de periodista y de escritor, Sietecase concedió además una larga entrevista para la radio del diario (disponible hoy mismo). Habló de Vaca Muerta, de lo que le sorprendió en esa visita, del estado de las rutas de la región, y del impacto por la ciudad.

Reynaldo Sietecase en la radio del diario Río Negro. (Foto: Flor Salto)

Habló también de este libro tan personal que vino a presentar y que constituye una “rareza” dentro de su extensa obra, que abarca la poesía y varios títulos que se inscriben dentro de la novela criminal.

Autor de “Un crimen argentino”, “Pendejos”, “La Rey”, y tras un Master en Escritura Creativa en la Untref, a cargo de María Negroni, Sietecase eligió esta vez narrar la vida de su padre. A partir de un ejercicio de la Maestría, Sietecase se detuvo en los objetos personales que tenía de su padre. Y con ellos, fue reconstruyendo esa figura con la que tuvo diferencias y con la se reconcilió después. El resultado es un libro personal, claro, pero también universal. Es la figura del padre pero también el relato de una Argentina.

6.-Presencia: Río Negro: stand, streaming y diarios

Comprometidos con la lectura y el reimpulso del diario en papel, el Río Negro estuvo y estará presente todos los días en la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Desde las 14 y hasta última hora, en dos trailers ubicados a la salida del espacio Jarillal, el diario y Club Río Negro no sólo compartieron mapas, suplementos y el póster por los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, sino que también acompañaron a los interesados en la suscripción y compra de las ediciones.

Todos los días, además, entre las 16 y las 19, desde esas mismas instalaciones, transmitió el streaming en vivo, con entrevistas a visitantes, escritores, funcionarios, expositores y figuras destacadas de la cultura.



En el stand 41 de la globa Jarillal, el diario estuvo presente a través de la librería -café Lecton, que además de su sucursal recientemente renovada, en Córdoba y Ministro Joaquín González de Neuquén, dijo presente en la Feria. Clásicos e imperdibles de Stephen King, Isabel Allende, de Virginia Woolf, por ejemplo, forman parte de las promos (se ofrecen 2 x 18 mil, que aprovecharon -y aún pueden aprovechar- todos los que se acerquen a la feria. También los libros infantiles (con ofertas de 2 x 15.000) , que están entre los favoritos de las familias que se acercan.

7.- El humor de Guti



Hay un personaje de nariz prominente que anda por la Feria del Libro de Neuquén diciendo cosas que todos pensamos alguna vez. Está en las viñetas de Guti, el humorista gráfico que convirtió escenas cotidianas, dudas, vínculos, inseguridades y pequeñas contradicciones de la vida en dibujos de colores suaves y humor amable.



Detrás de Guti está Andrés Gutiérrez, abogado cordobés que vivió en Ingeniero White, Puerto Madryn y Buenos Aires, Neuquén, y que ahora vive en Mar del Plata. De chico escribía cuentos y dibujaba, pero fue mucho después, cuando ya ejercía el Derecho, que esas dos actividades volvieron a encontrarse. Hace alrededor de siete años empezó a explorar la viñeta como una manera de combinar escritura e ilustración.



Al principio había distintos personajes. Con el tiempo, uno fue tomando protagonismo hasta convertirse en ese Guti que hoy reconocen sus lectores, aunque su creador prefiere pensarlo como muchos personajes a la vez: una suerte de representación de las distintas personas que podemos ser.



La observación de lo cotidiano es su materia prima. Una frase que escuchamos todos los días, una escena de pareja, el paso del tiempo, la autoestima, el ego o la propia vulnerabilidad pueden terminar convertidos en una viñeta. Y hay algo más que Guti busca preservar: la ternura. Un humor que no necesita burlarse de nadie. Guti tiene su propio stand, donde expone sus dibujos y ofrece libretas, imanes y otros objetos con sus personajes. Para quienes siguen sus viñetas en redes, es también la oportunidad de encontrarse con el trabajo fuera de la pantalla y descubrir al dibujante que está detrás de ese personaje que, como él dice, somos un poco todos.

8.- Postales

Los más chicos disfrutan de las actividades (Foto: Ceci Maletti)

Fin de semana con sol y muchas propuestas para las infancias (Foto. gentileza)

Mirando novedades y promociones, el sábado 12 (Florencia Salto)

El stand de Cultura del municipio, con actividades para los pequeños, lecturas y música (Foto: Emiliano Ortiz)

Uno de los atractivos de la Feria: realidad virtual para conocer a los dinosaurios (Foto: Emiliano ortiz)

9.- Los imperdibles: Teatro, literatura, memoria y más

Hoy, por cuestiones climáticas, se termina la Feria. Pero hasta aquí, hubo tanto para ver y escuchar. Y tanta gente que se acercó a disfrutar. La expectativa pudo verse incluso antes de que comenzaran algunas de las actividades. En las presentaciones de los invitados centrales hubo colas desde una hora antes para ingresar al Museo Nacional de Bellas Artes, donde funciona el Auditorio Marcelo Berbel.

Verónica Boix fue la primera de las visitas nacionales. La escritora y periodista cultural se presentó el viernes 11, con un conversatorio sobre “Cuerpo, intimidad y vínculos en la literatura argentina”.



Periodista, poeta y narrador, Reynaldo Sietecase llegó a Neuquén para presentar el sábado 12, “Cabrón”, un libro en el que vuelve sobre la figura de su padre a partir de los objetos que quedaron después de su muerte.



Ese mismo sábado, la programación sufrió una baja. Alejandro Dolina no pudo llegar a Neuquén por un problema con su vuelo y debió suspenderse su presentación, que estaba prevista como una de las actividades especiales de la Feria: la realización en vivo de “La venganza será terrible”, el programa que conduce desde hace décadas.



Guillermo Martínez fue otra de las visitas centrales. Escritor y matemático, su obra está atravesada por el vínculo entre literatura, lógica y pensamiento. Esa combinación aparece de manera particularmente visible en sus novelas policiales, donde los mecanismos del razonamiento forman parte de la trama y no solamente de la resolución del enigma. A Neuquén llegó para presentar “Un crimen dialéctico”, su más reciente novela.



Anoche, a las 20, fue el turno de Martín Sivak, periodista, escritor y docente, que habló de escritura y memoria. Su trabajo se mueve entre la investigación periodística, la crónica y la historia familiar. En “El salto de papá”, reconstruyó la vida y la muerte de su padre, Jorge Sivak, y a través de esa historia familiar también recorrió la Argentina política y económica de las últimas décadas del siglo XX. En su nuevo libro, “La llorería”, vuelve a trabajar sobre la memoria, los vínculos y la escritura.



El teatro tuvo dos nombres fuertes. Mauricio Kartun, uno de los grandes dramaturgos y maestros de la escena argentina, compartió su experiencia en una clase maestra sobre el oficio teatral. Además, Pompeyo Audivert trajo el exitoso “Habitación Macbeth”, su personal relectura del clásico de Shakespeare.



Pero la Feria también se abrió a otras formas de contar. La muestra de la APDH llevó al espacio ferial documentos, imágenes y memoria vinculados con los derechos humanos, en una edición atravesada por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976.



Y hubo otra memoria, esta vez literaria: la exposición dedicada a Jorge Luis Borges y su visita a Neuquén recuperó el vínculo del escritor con la ciudad y la región. En una Feria especialmente atravesada por Borges -este 2026 se cumplen 40 años de su muerte-, la muestra permite acercarse a ese episodio desde documentos y materiales que quedan fuera de las páginas de sus libros.

La exposición acompaña además una actividad prevista para hoy,, a las 17, en el Auditorio Irma Cuña: la charla “Borges en Neuquén: la historia desconocida de una visita inolvidable”, a cargo de Pablo Montanaro. La visita de Borges también puede rastrearse en el Museo Paraje Confluencia, donde el 11 de septiembre se inauguró una muestra dedicada a aquel viaje .

10. Balance: Con viento a favor

Sólo en el primer fin de semana pasaron 75 mil personas por la Feria del Libro de Neuquén, según los organizadores. Para el miércoles, el número había crecido a 115.000. Para el viernes, ya eran 230 mil, según la información que difundió el municipio. El conteo diario les permitió registrar el ingreso de 1.500 personas por hora.



Aunque los fines de semana se concentra mas gente, lo cierto es que la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén tuvo un ritmo constante y parejo de visitantes. Las escuelas -de nivel inicial, primario y secundario, colmaron las muestras y las dos globas que forman parte de la exposición, en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes. Se inscribieron para las visitas guiadas 10 mil estudiantes.

Más que una feria de novedades y lanzamientos -aunque los hay-, la de Neuquén mostró una fuerte inclinación a la literatura infantil. Todas las librerías que formaron parte de este encuentro exhiben material para los más pequeños, y la mayoría de ellas tienen ofertas para ese rubro (se consiguen libros a 8.000 o 12.000 pesos). El público se hizo eco de esa preferencia: la mayoría de los visitantes fueron familias en busca de libros para los más chicos. Pero también la literatura juvenil creció este año: el 30 % de las ventas estuvo destinado a los jóvenes.

Otra característica de la Feria es su carácter federal. Además de la presencia neuquina y patagónica esperable, en los stands hay expositores de Villa Gesell, Córdoba, y Buenos Aires entre otros puntos del país, que hace ya más de tres años que vienen a este encuentro que propone la ciudad.

Con entrada gratuita, con un clima que acompañó casi toda la semana (excepto el primer viernes, en el que la ola polar acobardó a más de uno y mañana domingo, cuando se esperan ráfagas de hasta 90 km/h), y con muchas propuestas gastronómicas y culturales en los alrededores de las salas y de las globas, la visita a la Feria fue, durante los primeros 8 días, constante. Una prueba, también, de que los libros mantienen una vigencia potente.